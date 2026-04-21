Protuliće je pravo vrime da zanemarene ili jednostavno prevelike rasline dostaju novi črip i zemlju pun hranjivih tvari.

Prvi topliji dani ljeta obično probudjaju želju veljek prekopati cijeli vrt i pokupovati vrtlariju. I dokle se najednoč čini, da se more na svakom kutu ča djelati, ne škodi djrelati korak za korak odgovarajući sadašnjim prilikam. April se tako na primjer nudja za presadjenje raslin u čripi. Neke peldodavne vrtlarice to činu svako protuliće, neke druge odrivaju svako ljeto na novo. Uprav kad su rasline jur jako velike, čripi jako mali a dodatno zimski smješćaj morebit nije odgovarao, onda je sada vrime za presadnju.

Pravi črip za pravu raslinu

Obično valja za sve rasline isto pravilo. Koliko velika krošnja odnosno grm, toliko veliko je žilje. Ako vaša maslina ada ima krošnju u razmjeru od 70 centimetrov, neka i črip bude tako velik. Daljnji znaki da su čripi premali su, da se zemlja jako brzo isuši, ar žilje zauzima sve mjesto. Ako ovakovu raslinu izvadite, vidit ćete da žilje raste u krugu okolo nutarnje strani čripa. Za presadnju postoju dvi mogućnosti. Ili kanite zadržati sadašnju veličinu ili kanite, da rasline dalje raste. Pazite samo, da preveliki čripi kada-tada nastaju nenosivi. Za zdrav hrbat se ada isplati, da se neke rasline držu manjimi. Čuda biljkov se da razdiliti i drugu polovicu morete darovati ili kompostirati. Ako kanite, da raste, sadite ju u sljedeću veličinu čripa, ki neka ne bude veći od 10 centimetrov nego prethodni.

Reciklirati staru zemlju

Ako je uopće još bilo zemlje u starom čripu. Ta se ne mora hititi. Ako mislite, da morate, hitite ju na kompost. Drugačije je vrzite u taličke, razrahlite ju, izvadite žilje i dodajte frtalj nove zemlje ili komposta i šaku kamenoga praha i/ili brašno od rogov. Ovako vrnite hranjive tvari u zemlju i morete ju opet koristiti.

Aklimatizirati rasline

I kod sadnje u čripe valja: premislite si ke biljke saditi skupa u črip, a i kamo postavite črip. Neke rasline volu hlad, neke direktno sunce. Mjesto ada jako utiče na zdrave lipe rasline. Presadnja znači za rasline uvijek štres. Dokle se rasline opet oporavu i počnu pušćati novo žilje je bolje staviti prvo vrime na čuvano mjesto prez direktnoga sunca. U takovom okruženju moru rasline optimalno narasti i onda koncem aprila se preseliti na svoje ljetno prebivališće.

TG