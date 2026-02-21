Kazališno društvo poziva tradicionalno na svečevanje mesopusta. Na dvodnevnoj priredbi nisu smili faliti šalni skeči, muzika i dobra zabav.

Pinkovac – U fašinjku 2023. ljeta je Kazališno društvo Dugava po prvi put priredilo skeč-večer u pinkovskoj dvorani. U medjuvrimenu je dvodnevni fašinjski program ovoga jako aktivnoga kazališnoga društva nastao fiksna točka u Pinkovcu. Ljetos se je 25 glumic i glumcev, od njih devetero dice, poufalo na pozornicu i je pozvalo brojnu publiku na zadnji vikend fašinjka na smih.

Ljubav za Valentinovo

Ljetos je fašinjska subota spala na Valentinovo, tako da je Dugava svim gostom večera na ulazu darovala čokoladno srce u dugini farba. A i skeči u prvom dijelu su bili posvećeni danu ljubavnikov. Predsjednik i režiser Julian Himmelbauer, ki je moderacijom i vici peljao kroz program, zibrao je skeče Filešca Martina Jordanića, ki je društvu stavio na raspolaganje 16 skečov, Na matičnom uredu i Ugledni hižniki, ki na šalan način pokažu spleti hištvenoga žitka.

Za drugi dio skečov su se skrbili pinkovski pisci sami. Himmelbauer sam nasmišio je ljude črnim humorom u skeču Zadnje putovanje o paru, ko pod starost kani konačno na putovanje, a član Dugave Paul Jandrišić je onda sam glumio u svojem skeču o jezični nesporazumi med hrvatskim seljakom i nimškim mesarom, ki završi s tim, da mora študirani sin sam preuzeti kravu.

Ukupno 16 odrašćenih je Dugava mogla zadobiti za igranje ovih skečov, devet od njih je po prvi put stalo na pozornici ili se je vrnulo po jako dugoj pauzi. Za Himmelbauera je to znak velike nadarenosti i glumačkoga potencijala u Pinkovcu.

Gizditi se more Dugava i narašćajnom grupom, ka daje ufanje za nastavak djelovanja društva. Grupu su formirali pred dvimi ljeti i sastoji se od devet divičic, ke su suvereno stupile na pozornicu. Divičice su uz burni aplauz otvorile skeč-večer. U skeču U ludnici se vračiteljica i nje sekretarica moraju baviti osebujnimi pacijenticami.

Brojna publika u velikoj pinkovskoj dvorani je po skeč-večeru još mogla ostati daleko u noć. Gauženjaki su svojim repertoarom pozvali na tanac i skupno jačenje i ovako polipšali fašinjak u Pinkovcu.

Za Dugavu išlo je i drugi dan dalje. Pri dičjem mesopustu je onda jako velik broj dice došao na svoj račun i svečevalo skupa sa svojimi roditelji i prijatelji zadnje dane fašinjka. Pri tom su dica Osnovne škole Pinkovac preuzela oblikovanje veseloga programa.

Dugava će za dvoja ljeta opet prirediti ovakov skeč-večer. Ljetošnje izdanje ćedu još jednoč na tajedan ponavljati u Hrvatskom centru.

TG