U Cogrštofu se je održalo bogato literarno-glazbeno otpodne s Anom Šoretić. S tim su organizatori dokazali, da nije samo muzika nego i književnost važan dio adventa.

Cogrštof – Na tretu adventsku nedilju, 14. decembra, je autorica Ana Šoretić u suradnji s Hrvatskim kulturnim društvom pozvala na većjezično literarno-glazbeno otpodne u cogrštofsku farsku crikvu. Geslo ove predbožićne priredbe je bilo Nije mjesta - kein Platz für Euch - tako se nisu samo predstavili različni literarni teksti u kontekstu adventa i Božića nego i poznata muzička djela, ka su predstavili s jedne strani grupa JUHA kot i organist Karl-Johannes Vsedni. Zanimanje za priredbu je bilo veliko, tako da su pohodnice i pohodniki kumaj našli još mjesta u prepunoj crikvi. Oni pri tom nisu samo došli iz samoga Cogrštofa, nego i brojnih okolišnih sel na Poljanic, kot su to bili Cindrof, Klimpuh, Uzlop ili Trajštof.

Svetačan ulaz sa svićami

Priredba se je počela sa svetačnim ulazom sa svićami. Uz pratnju tihe muzike orgulov su se nosile najpr na oltar, koga su rasvitile s teplim svitlom.

Nosači i nosačice su pri tom bili aktivni suradniki seoske fare: S ovom inicijativom je Ana Šoretić upozorila na njihovo važno i slobodnovoljno djelovanje - svejedno je li je to organist, farska tanačnica ili crikvešnjak - jer čudakrat ostaje njihovo djelo i angažman nevidljivi, ili su od sebe razumljivi.

U toku mirne i pobožne atmosfere se je zatim počeo literarni dio priredbe. Ana Šoretić si je zato izabrala različno pomišljenje, adventske i božićne tekste. Ovi su pohodnicam i pohodnikom dali priliku za razmišljanje i da moru za čas ove posebne priredbe u miru u sebi uživati u predbožićnom času. Uz svoja vlašća djela, se je Ana Šoretić poslužila i tekstov i povidajkov drugih autorov, ki su se dobro sklopili u program. Zaglušala su na primjer literarna djela kot Svitlost i škurina, Med nami graja, Tri minute ili Otvoreno nebo. Tako je publika dostala mogućnost, da se u ovoj adventskoj uri spomene na prave važnosti i dare Božića, kot su to na primjer ljubav, familija, zadovoljstvo i ljubav k bližnjemu.

Ali nisu samo stali ozbiljni teksti u fokusu. S povidajkami kot Der erste Schnee ili Piáo Chóng auf Herbergsuche, se je Ana Šoretić skrbila i za ta jedan ili drugi smih na obrazi pohodnic i pohodnikov.

Božićna muzika u fokusu

Dokle je organist i suradnik Anton Bruckner sveučilišća u Linzu, Karl-Johannes Vsedni sa svojom svetačnom muzikom na orgula oblikovao početak kot i konac priredbe, je med pojedini bloki čitanja zaguslala grupa JUHA. U fokusu su tako stale brojne adventske i božićne melodije, ke su obogatile tekste cogrštofske autorice. Publika je tako uživala u pjesma kot Adeste Fideles, Velik si ili Les anges dans nos campagnes. Posebni muzički vrhunac je bila ali nimška jačka Mögen Engel dich begleiten, koj je Ulli Rancz posebno napisala hrvatski kot i engleski tekst.

Literarno-glazbeno otpodne u adventu je završilo sa skupnim druženjem pri agapi u seoskom farskom centru. Svi milodari, ki su se ov dan darovali, ćedu su koristiti za obnovljenje turma cogrštofske crikve.

DJ