Po treti put je ov festival za mladinu gostovao u Slovačkoj i to u Hrvatskom Jandrofu. Po prvi put je nastupio čisto ženski muzički sastav, a ljetos je ova manifestacija skraćena na samo dva dane.
HRVATSKI JANDROF – Jako vjerni pohodniki Dana mladine su ljetos jur na samom početku opazili promjene prema dugoljetnoj tradiciji ovoga festivala. Dičje otpodne, kim je zapravo ova većdnevna fešta počela, je ljetos bilo odrinuto na subotu. Tako da je ljetos bila prva točka otvaranje. I ovo nije bilo na posebnom reprezentativnom mjestu nego na pozornici u šatoru.
Predsjednica Hrvatskoga akademskoga kluba (HAK) Sofija Hajszan je pozdravila po uvodnom kusiću tamburaškoga orkestra Konjic iz Hrvatskoga Jandrofa i Čunova nazočne goste. Ov orkestar je uz Klub mladih Hrvatov (KMH) u Jandrofu, Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj (HKSS) i Črip bio suorganizator ljetošnjega Dana mladine.
Med časnimi gosti prilično slabo poiskanoga otvaranja su bili načelnik Jandrofa Jozef Uhler, zastupnica hrvatskoga veleposlanstva u Slovačkoj Mirjanua Bošnjak, predsjednik HKD-a i Hrvatskoga savjeta u Austriji Joži Buranić, potpredsjednik hrv. savjeta Harald Ladić, poslanik u zemaljski sabor Gerhard Bachmann kot zastupnik zemaljskoga poglavara. Nadalje je došla na otvaranja Martha Stocker iz Južnoga Tirola.
Geslo ljetošnjega Dana mladine je isto kot kod poslidnjega „Skupa jači neg željezo”. Ovo da je ovput još relevantnije nego pred 16-imi ljeti, kada je poslidnji put gostovao DM u Jandrofu, tako Hajszan. U svojem govoru je spomenula željezni zastor, granicu, ku današnja mlada generacija već ne pozna. Upozorila je, da algoritmi u socijalni mediji stvaraju granice u glavi, ke moru friško nastati i realne. A Dan mladine se je jur svenek borio protiv svake vrsti granic, tako Hajszan.
Čisto kratko je pozdravio goste predsjednik KMH-a Janko Nemeth. Malo duže je govorio Rado Janković, predsjednik HKSS-a. Njega veseli, da je sada mlada generacija preuzela organiziranje ovoga Dana mladine.
Rise up dio otvaranja
Jenny Brown je predstavila projekt Rise up, ki je bio predstavljen na šesti tabla u petak u šatoru i to po gradišćanskohrvatsku, slovačku i englesku. Člani ovoga projekta su ispitivali goste tijekom petka.
Mirjana Bošnjak je predstavila novu učiteljicu hrvatskoga jezika u Slovačkoj Nikolinu Andžić. Dan mladine je svidočanstvo trajnoga duha, hrvatskoga naroda, naše mladine ka nosi plamen naše kulture, jezika i tradicije, tako Bošnjak. Motivirala je nazočne, da očuvaju hrvatsku kulturu, tradiciju i identitet.
Na kratki je govorio još Bachmann, ki je spomenuo da se u Gradišću proširuju prava manjin, da se gradu domi narodnih grup i da će se u budućnosti zalagati da se očuva i jača hrvatsko kulturno dobro.
Muzički su otvaranje oblikovali TO Konjic pod peljanjem Radoslava Jankovića ml. i Jurice Maasza i Hakapella pod peljanjem Klaudije Fellinger.
Po pauzi od prilično dvih ur je počeo muzički program. Kot prve su Masne daske iz Petrovoga Sela oduševile publiku. Kada su Mejaši po prilično dvi ura preuzeli, je bilo raspoloženje jur jako dobro. Oni su još malo već tempa i intenziteta dodali i tijekom cijeloga koncerta je bio tančeni parket pun. Mahalo se je i s velikom hrvatskom zastavom. Po završetku Mejašev je slijedila malo duža pauza za pregradnju, u koj su brojni gosti prošli. Tako da je bilo pri nastupu domaće grupe Delivery šator jur dosta slabo poiskan. U petak su došli i dva busi iz Mjenova/Fileža i Petrovoga Sela.
Bogati program subotu otpodne
U subotu otpodne su priredili dičje otpodne kot i naticanje u darcu/pikadu. Na ovom je sudjelovalo 16 osob, med drugim predsjedniki HAK-a i HKSS-a. Najbolji je bio Marečo Encinger, ki je u finalu potukao Davora Frkata. A dica su mogla skakati u vrića i priredjen je bio parkur s preprekami. Isto tako su mogla moljati torbe odnosno načiniti nakit.
Svoj feminist cross stitch club je u okviru izložbe Rise upa predstavila umjetnica Viktorija Ratašić. S kih 15 sudionic i sudionikov je u djelaonici govorila o feministički tema i je učila, kako moru svoja potribovanja našivati na platno. Ratašić je zato priredila male torbice, ke se moru koristiti kot privisak za ključ.
Subotu zvečera su kot prvi počeli Čunovski bećari. Prem da su poznati za svoju dobru glazbu, su gosti došli u manjem broju nego u petak. Poljanci su bili prilično slabo zastupani obadva dane, slično kot i organizatori lanjskoga Dana mladine u Malom Borištofu, a isto tako i gosti iz hrvatskih sel u Slovačkoj.
Kot drugi je nastupio Matija Cvek zajedno s beatboxerom Filipom Rušinom, ki je porijeklom iz Slovačke i zbog koga je došla grupa navijačev ka je glasno i s transparentom navijala. Po neočekivano intenzivnom programu su slijedile mirnije jačke, za ke je Cvek poznat. Izvrsni muzi- čari su bili užitak za slušanje, manje za zabavu. Kot poslidnja je nastupila Macha Ravel. Pristup muziki toj hrvatsko-bosansko-francuskoj umjetnici je bio za već koga dosta težak. Predstavila se je kot prvi čisto ženski sastav, ki je nastupio na Danu mladine.
Po nje nastupu, prilično u pol drugoj je završila uživa muzika. Sada je slijedila muzika iz konzerve a uz hite Parnoga Valjka, Severine, Prljavoga kazališta, itd. je raspoloženje opet naraslo i tancalo se je u vidno rasvićenom šatoru, jer su počeli ramanjem tehnike. I tako je završio ljetošnji Dan mladine uz jačku Marmorstein und Eisen bricht.
Kristijan Karall