Koljnofsko hrvatsko društvo kot i svako ljeto priredilo je bal u Restoranu Tercia. Ovoljetni bal je bio poseban i za organizatore i za posjetitelje kad su uz dobru zabavu imali mogućnosti i svečevati pedeseti jubilarni hrvatski bal.

KOLJNOF – Koljnofsko hrvatsko društvo pozvalo je sve zainteresirane na jubilarni a to pedeseti hrvatski bal prošlu subotu u Restoran Tercia. Pozivu su se odazvali Mladen Andrlić veleposlanik Republike Hrvatske u Madjarskoj u pratnji Marine Sikore diplomatske savjetnice, Ivan Gugan predsjednik Hrvatske državne samouprave, Joži Buranić predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću, Franjo Grubić predsjednik Hrvatske samouprave Koljnofa i Agica Sárközi direktorica škole.

Na službenom otvaranju bala je voditeljica programa Karmela Pajrić zaprosila veleposlanika Andrlića i predsjednika Gugana da se obratu publiki. Potom je predsjednik Koljnofskoga hrvatskoga društva Geza Völgyi ml. pozdravio goste i posebno je izgovorio riči hvale Republiki Hrvatskoj za financijsku potporu ka omogućava opstanak i razvijanje Folklorne grupe Koljnof ka stoji sada jur na čvrsti noga s aktivnimi folklornimi skupinami i bogatom ponudom različnih programov kroz ljeto. Posebno se je zahvalio organizatorom bala i svim ki su podupirali s dari priredjenje bala.

Folklorni program, kot i svako ljeto su dali domaćini. Otvorila je ženska vokalna skupina Nijanse s pjesmami: Dobar večer prijatelji i Dalmacija more ja i ti. Potom su folkloraši uz pratnju tamburašev predstavili koreografiju Prigorje u prelipi nošnja i na veselje svih sudionikov a cijeli program su završili Koljnofski tamburaši s jačkom Znaš li ti od prvoga mesopusta. Program za otvaranje su sastavili peljači Folklorne grupe Koljnof: Martina Korláth, Andreje Egrešić Völgyi, Silvana Pajrić i Zoltán Korláth.

Uspješna povijest i sadašnjost

Kako su spomenuli i na otvaranju bala, hrvatski bal koga priredjuje već pedeset ljet dugo Koljnofsko hrvatsko društvo je bio jako obljubljen i uspješan do sada. Tako su i Hrvatske novine pisale: „Da skoro nije bilo mjesta, se obraćati u tancu, ne triba osebujno naglasiti. Prem velike rivnje – ili znamda upravo zbog toga – je bezbroj ljudi uživalo ples.” (Hrvatske novine, 20. januar 1995.)

Nije bilo to ni ovo ljeto drugačije. Grupa Pinka band (ka je službeno i najavila na kraju bala da je zadnji put igrala u Koljnofu na balu, jer će prestati) do ranih jutarnjih ur zabavljala nazočne, a posebno su se i za dobro raspoloženje skrbili člani TS Bez imena ki su uz pomoć ŽVS Nijanse zabavljali publiku i pozvali na ples.

Bogata tombola s putovanji u Hrvatsku i s dragocjenimi nagradami su bila samo šlag na tortu na jubilarnom balu.

Ingrid Klemenčić