HAK je pri generalnoj sjednici odibrao Poljanca Matthiasa Popovića za predsjednika. On će naslijediti Bortanku Sofiju Hajszan.

Beč – Hrvatski akademski klub je pri ljetošnjoj generalnoj sjednici, 10. decembra u prostorija Hrvatskoga centra odibrala novi odbor.

Dosadašnja predsjednica Sofija Hajszan, ka je ljetos počela djelati kao hakovska sekretarica u Hrvatskom centru je napustila odbor i će ga u novoj funkciji podupirati.

Za novoga predsjednika je odibran dosadašnji potpredsjednik društva Matthias Popović. Za drugu potpredsjednicu je odibrana Szófia Élő iz Velikoga Petarštofa. Za blagajnu ćedu se u budućnosti skrbiti dosadašnji blagajnik Anton Lesković iz Beča, ki je odibran za zastupnika blagajnice i novoodibrana blagajnica Ana Vuković iz Cindrofa. Za tajnika je generalna sjednica odibrala Nikolu Šubošića iz Čajte. Uz Hajszan su tako napustile i bivša tajnica Lara Heisinger i bivša zastupnica blagajnika Lara Zončić odbor.

Kot je rekao novi predsjednik Popović, ga motiviraju lipo društvo i ljubav prema hrvatskomu jeziku za djelo u ovom omladinskom društvu. U ovoj funkciji more kot mlad človik, ča razvijati i minjati, ča je za njega ohrabrenje. HAK ima bezbroj priredab kroz cijelo ljeto. Uz velike priredbe kot Dan mladine ili Jezik prez granic su to i redoviti hakovski večeri. Sve to kani novi odbor i nadalje obdržati. Cilj je svakako, tako Popović, da je HAK vidljiviji u javnosti i da bolje suradjuje s drugimi mladimi. Popović da kani pridonesti tomu, da se ispunu politička potribovanja.

Djelovanje s mladimi

HAK, ki ima visoku fluktuaciju aktivnih članov, se stalno trudi da animira mlade ljude. U zadnji miseci su zato hakovci pohodili četire škole i predstavili djelovanje HAK-a. Zvana toga predvidjaju hakovski dan školaric i školarov, kade škole moru pohoditi Hrvatski akademski klub.

Novosti u Novom glasu

U prošli ljeti sve veći projekt je hakovski medij Novi glas. S profesionalizacijom Novoga glasa 2020. ljeta je nosio odbor odgovornost i za zaposlenu redakciju od trih osob. Kot je rekao Popović je plan, da predjelaju strukture u Novom glasu. Konkretno to znači, da će Novi glas od dojdućega ljeta imati dvi stalno zaposlene osobe, ke se skrbu za četvera tiskana izdanja i online sadržaj na web-stranici i na društveni mriža. Zvana toga kanu opet pojti najzad „staromu“ modelu i motivirati ljude, da pošalju svoje članke, ki ćedu se platiti na honorarnoj bazi. Ovako kani HAK već ljudi upoznati i uključiti u svoje djelovanje.

Povezivanje na prvom mjestu

Popović vidi HAK i kot društvo s posebnom ekspertizom i kani kot takovo povezivati med društvi. Nadalje je HAK najavio priredbe za dojduće ljeto. Seminar na moru Jezik prez granic će se opet održati na Braču od 8. do 15. augusta. Dan mladine će biti od 9. do 11. septembra na jugu. Raspisanje za partnersko selo je još u toku.

TG