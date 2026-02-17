Od ovoga ljeta kanim nuditi i inspiraciju za muže, ki se interesiraju za modu. Prošlo ljeto sam pokazala trajne modne klasičare za žene, sada su muži na redu.

Kombinacija košulja/polo majica i pulover

Jedna kombinacija, ka uvijek dobro izgleda, je košulja pod puloverom. S ovom kombinacijom stvorite automatično layere, a to napravi iz običnoga outfita zanimljiv outfit. Morete kombinirati skoro svaku košulju sa svakim puloverom, tako dostanete nekoliko različnih mogućnosti za elegantan outfit. Ova kombinacija funkcionira i s polo majicom pod puloverom. Važno je nek pravi styling kolinara.

Suknene hlače

Iako su muške hlače za pratež najelegantniji izbor, moru se i druge hlače brojiti med trajne klasičare. To su u prvom redu hlače iz labavoga materijala, ke nisu preuske. A posebno lipe su hlače s kariranom mustrom. Druga alternativa su hlače od korda.

Trench coat i jupa od vune

Laki kaput predstavlja eleganciju i ležernost u isti čas – a to broji za muže isto kao i žene. Trench coat je unisex kaput, koga morete nositi za posao, za putovanje ali i u slobodnom vrimenu. Za stalnu garderobu su neutralne farbe kao bež, krem ili khaki optimalne.

Za hladnije vrime je jupa od vune najbolji izbor. Črne jupe od vune s ravnim kolinarom su must-have za svaku trajnu mušku garderobu.

Modni dodatki

Modni dodatki nisu samo za žene, i muži moru polipšavati svoje outfite s posebnimi dodatki. Muži čuda puti nosu remen zbog funkcionalnosti, ako još u isto vrime gledate na optiku i materijal, morete bez čuda djela staviti poseban akcenat. U hladnom vrimenu ljeta šali predstavljaju eleganciju. Morete je različito svezati tako da svaki outfit malo drugačije izgleda. Daljnji muški dodatki su na primjer sunčani očalji sa škurimi stakli.

Cipele

Ki ne kani svenek nositi obične tenisice, more se alternativno odlučiti za tenisice od umjetne kože. Isto tako su cipele za mušku pratež ili loaferi dobar izbor za elegantan outfit. Mali detalji kao akcenti u farba na cipela ili lipe žnorice automatično polipšaju svaku cipelu.

Anna Maria-Sagmeister