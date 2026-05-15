Prošlu nedilju su u Petrovom Selu sa svetačnim programom u kulturnom domu obilježili 40. jubilej postojanja Zbora Ljubičice.

Petrovo Selo – Kulturni dom ovoga sela u Pinčenoj dolini je na svakoj manifestaciji i priredbi nabito pun sa znatiželjnimi ljubitelji folklora, a nije ni bilo drugačije na 40. jubileju postojanja zbora. Na početku priredbe su goste i publiku pozdravile dvojezično Sabina Kapitar Wagner, ka je i ujedno peljačica zbora i Klaudija Škrapić. „40 lit skupnoga jačenja, nastupov, probov, putovanj, uspjehov i lipih spominkov. Jedna složna zajednica, koj je važno jačenje, muzika i običaji”, su istaknule voditeljice programa.

Naravno je program počeo s petroviskimi melodijami Polag Pinke i Sve je tiho a potom su na pozornicu pozvali stare muzikante ki su od početka pratili zbor. A to su bili: Toni Merőtei, Petar Veselović i Ambruš Škrapić. U njevoj pratnji su otpjevale članice zbora sljedeće jačke: Onde va dragi, Tuge, moje tuge i Snoć sam se.

Da su u Petrovom Selu folklorne skupine u dobroj vezi zrcali i plodonosna suradnja po koj nije takove priredbe u selu, kade se medjusobno ne pozivaju i ne častu. Tako su mogli pozdraviti na jubilarnom koncertu i Hrvatsko kulturno društvo Gradišće pod peljanjem Roberta Škrapića u pratnji tamburašev ki su otplesali koreografiju Slavonski plesi.

Kod jubilarnoga svečevanja tribaju se spomenuti oni zaslužni ljudi ki su bili već od početka kod osnivanja zbora nazoči. Tako su istaknuli velike zasluge nažalost jur pokojne učiteljice Jolanke Kočiš koj se moraju zahvaliti pjevačice zbora za tridesetpetljetno podupiranje, podučenje, peljanje i pomoći kod svake priredbe, nastupa i turneje. Po nje neočekivanoj smrti je na kratko vrime zanimila petroviska škola, ali zahvaljujući neumornim folklorašem i učiteljem Sabini Kapitar Wagner i Rajmundu Filipoviću jačke se opet čuju u školskoj zgradi a mlada talentirana pjevačica je naslijedila velik zadatak od Jolanke Kočiš. Od tada ona stoji na čelu zbora. Od devetnaest članov ki su bili kod osnivanja su još šestime aktivne ke su pozvali na pozornicu i predali im znak hvale a mladi školski jačkari su otpjevali jačku Za svaku dobru rič skupa sa zborom.

Da Petrovo Selo ne ostane bez drugoga jubileja, ćedu na jesen svečevati 35. jubilej amaterskoga kazališnoga društva. Tako su mogli zainteresirani pogledati kratak skeč u izvedbi Lacija Škrapića i Imrija Kapitara. Glumce su na pozornici minjali tamburaši, bez kih nijedna priredba u selu nije izvodljiva. Oni su predstavili poznate i obljubljene melodije.

Za vrime koronapandemije, zbor nije mogao probati a zbog zabrane nisu se mogli lično oprostiti od nekadašnje članice Marice Franji, koj su sada na jubilarnoj priredbi predali buket kitic sa zahvalnimi riči: „Teta Marica, lipo ti zahvalimo da si vako dugo s nami bila!

Potom je zbor otpjevao poljsku narodnu jačku i nekoliko madjarskih u pratnji tamburašev i spomenuli su se tih muških članov ki su pred osnivanjem ženskoga zbora još bili člani mišovitoga zbora. Nažalost od njih već nijedan nije živ, zato su se s dalmatinskimi melodijami s tamburaši skupa spomenuli na nje. Na daska petroviske pozornice su došli člani HKD-a Gradišće sa Šokačkimi tanci a na kraju programa su pozvali sve bivše člane zbora da skupno otpjevaju madjarsku poznatu jačku Régi mesékre emlékszel-e még (Spominjaš se na stare povidajke).

Na kraju priredbe su slijedile riči zahvale bivšim muzikantom i pomagačem kod organiziranja ove jubilarne priredbe ka je razveselila publiku.

HN