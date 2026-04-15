Po zatvaranju biračkih mjest navečer su počeli postaviti prve rezultate parlamentarnih izborov na službenoj stranici Madjarskoga izbornoga povjerenstva (Magyar Választási Iroda).

Budimpešta – Na parlamentarni izbori u Madjarskoj je dvotrećinsku većinu osvojila stranka Petra Magyara. Tisza je od svih 199 mandatov osvojila 136, od čega 93 pojedinačnih mandatov u 106 izbornih jedinic ter 45 od ukupno 93 mandatov ke osvajaju liste. Koalicija Fidesz – KDNP tako ima sada 57, a stranka Mi Hazánk 6 mandatov. (službeni podatki do kraja sastavljanja novin)

Po prvi uvjerljivi rezultati je Viktor Orbán priznao gubitak izborov obrativši se svojim glasačem: „Rezultat izborov je za nas bolan, ali jasan“. Dodao je svoju potvrdu, da će njegova stranka i nadalje služiti državi i madjarskomu narodu ali od sada kot oporba.

Voditelj liste stranke Tisza Péter Magyar se je isto obratio mnogobrojnim glasačem sa sljedećimi rečenicami: „Velika je čast da ste nas, s najvećim brojem glasov dosad, ovlastili za sastavljanje vlade i da u sljedeći četiri ljet djelamo za slobodnu, europsku, funkcionalnu i humanu Madjarsku. Vlada Tisze bit će vlada svih Madjarov. Sideći u stolici Lajosa Batthyányja, kot predsjednik vlade svakoga dana i u svakoj uri djelat ću za sigurnost i razvoj naše domovine ter za dobrobit madjarskih ljudi.“

Po izglasanju izbornih rezultatov je Viktor Orban čestitao svojemu protivniku za dostignute rezultate a po njim su slijedili telefonski pozivi peljajućih čelnikov držav. Tako je na svojoj službenoj Facebook stranici javio i Andrej Plenković predsjednik Vlade Republike Hrvatske: „Upravo sam se telefonski čuo s Petrom Magyarom ter njemu i TISZA Párt čestitao na uvjerljivoj pobjedi na izbori u Madjarskoj. Uz jasan mandat madjarskih biračev poželjio sam mu brzo i uspješno formiranje nove vlade ter puno uspjeha u radu. Radujem se daljnjem jačanju suradnje Hrvatske i Madjarske, kako na bilateralnoj, tako i na europskoj razini. Naš je cilj unaprijediti politički dijalog, produbiti gospodarsku i energetsku suradnju te otvorena pitanja rješavati u dobrosusjedskom i partnerskom ozračju. Vjerujem da ćemo nastaviti i kvalitetnu suradnju izmed HDZ - Hrvatska demokratska zajednica i TISZA-e, kao sestrinskih strankov u okviru EPP - European People's Party.”

Kako je bilo pred četirimi ljeti koalicija desničarskih strankov se ovo ljeto nije sastala, nego su se neke stranke posebno kandidirale. Tako i stranka Demokratikus Koalició, ali nije dostignula prag rezultatov, da bi došla u sljedeći sastav parlamenta.

Gledajući na rezultate naših hrvatskih sel se od zadnjih izborov minjao rezultat u neki seli. Usporedivši rezultate državne liste je stranka Viktora Orbána Fidesz- KDNP izgubila glasov i tako i procente na ovi izbori u svi naši hrvatski seli. Tako je razlika med rezultati sljedeća po redosljedu sel po priloženoj tablici: Umok (-16%), Vedešin (-17,43%), Koljnof 1 (-13,51%), Koljnof 2 (-14,96%), Unda (-8,5%), Bizonja 1 (-27,74%), Bizonja 2 (-13,29%), Bizonja 3 (-27,35%), Kemlja 1 (-8,11%), Kemlja 2 (–20,83%), Kemlja 3 (-19,07%), Gornji Četar (-15,88%), Hrvatske Šice (-28,45%), Narda (-12,65%), Hrvatski Židan (-17,51%), Plajgor (-18,40%), Petrovo Selo (-12,90%) i Prisika (-14,53%).

Isto tako je i stranka Mi Hazánk izgubila u neki seli ali nasuprot toga i u neki seli dobila još dodatne mandate: Umok (-1,34%), Vedešin (-0,71%), Koljnof 1 (-1,88%), Koljnof 2 (-1,85%), Unda (-1,98%), Bizonja 1 (+8,83%), Bizonja 2 (-4,24%), Bizonja 3 (+3,30%), Kemlja 1 (-0,27%), Kemlja 2 (–2,38%), Kemlja 3 (-0,58%), Gornji Četar (-2,09%), Hrvatske Šice (+9,41%), Narda (+0,29%), Hrvatski Židan (-0,83%), Plajgor (-3,11%), Petrovo Selo (+1,67%) i Prisika (+1,78%).

Naravno kod usporedbe ovih rezultatov moramo gledati i na činjenicu, da pred četirimi ljeti još nije imala ulogu kod izborov stranka Tisza jer je onda bilo udruženje stranak desničarov protivnik Fidesz-KDNP-a i stranke Mi Hazánk.

U sadašnjem parlamentu ćedu dobiti mjesta od stranke Fidesz KDNP dosadašnji parlamentarni zastupniki Péter Ágh u hrvatski seli u okolici Kisega i Zsolt V. Németh u Petrovom Selu. U okolici Soprona u hrvatski seli je izgubio svoj mandat Attila Barcza i ministar za agrarne posle István Nagy u okolici Staroga Grada.

IK