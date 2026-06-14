Profesionalna kazališna grupa iz Pečuha je gostovala šalnim igrokazom prošlu nedilju u kulturnom domu. Mali broj gostov je doživio vrhunsku glumu.

Koljnof – Hrvatska samouprava Koljnofa na čelu s Franjom Grubićem u suradnji s Hrvatskim kazališćem u Pečuhu je zadnju nedilju 7. junija otpodne ljubiteljem kazališća nudila fenomenalnu predstavu s naslovom Soboslikar iz pera Donalda Churchilla.

Hrvatsko kazališće u Pečuhu je ov šalni kusić predstavio 12. decembara 2024. ljeta a od tada su mogli pogledati Hrvati u sljedeći naselji: Santovo, Semelj, Suhopolje, Vinkovci, Tovarnik, Vođinci, Gunja, Lukovišće, Orašje (BiH), Šibenik, Gradište, Virovitica, Stari Jankovci (sve tri u Hrvatskoj) i sada u Koljnofu.

Profesionalni tim od tri glumcev predstavlja napetu situaciju na pozornici u koj Maša (Maja Lučić) najde u svojem stanu soboslikara Valtera (Dejan Fajfer). Smišni prizori se počnu komplicirati onda, kada se pojavi neočekivano gospodja Jasna (Selena Andrić) žena muža s kim ima Maša ljubavnu aferu. Naravno ni došla s namjerom da se sprijatelji s njom, nego da povi aferu Mašinomu mužu ki je na poslovnom putovanju. Ali kako sada spasiti ovu situaciju? Rješenje u ovoj teškoj situaciji nudja soboslikar ki otkrije svojoj poslodavateljici, da je on glumac a Maša vidi spas u njemu. U turbulentnoj predstavi na pozornici, u koj su intrige, velika iznenadjenja, a na kraju i konačno rješenje za tešku situaciju, u koj soboslikar na kraju dobije kot dar dvi žene. Profesionalni glumci su dali sve od sebe, da začaraju publiku i naravno je nasmijaju do suz. Iako je predstava bila na standardnohrvatskom jeziku smih i veselje gledateljev je bilo u poldrug ura dužičkoj predstavi garantirano.

Hrvatska samouprava Koljnofa svako ljeto nudja ili za dicu ili za odrasle kazališnu predstavu Hrvatskoga kazališća u Pečuhu ko pelja direktor Slaven Vidaković.

Ingrid Klemenčić