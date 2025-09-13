Šarolikim folklornim programom su slavile općine Čemba, Narda i Mursko Središće partnerstvo med ovimi trimi općinami. U pretežno hrvatskom programu je posebnu ulogu imala jačka »Po volji božjoj«.

ČEMBA – Nedilju, 7. septembra je u maloj seoskoj dvorani Čembe nastalo usko. Tri partnerske općine, Čemba, susjedna Narda i grad Mursko Središće iz Hrvatske su onde naime skupa pozvali na Hrvatski dan, da bi se općine mogle bolje upoznati i nadalje ojačati suradnju.

Po volji božjoj

Tri partnerske općine imaju jednu veliku skupnu točku, a to je hrvatski jezik. Zato je i priredba bila najvećim dijelom po hrvatsku, kroz ku je peljao bivši potpredsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva (HKD) Bruno Radaković. HKD da je naime i podupirao priredbu, tako načelnik Čembe Bernhard Herić. Herić je rekao, da prez obzira na tešku financijsku situaciju općin, društva i crikva u Čembi dobro suradjuju.

Skupno geslo ovoga otpodneva u južnom Gradišću je moglo biti „Po volji božjoj”. Ovom jačkom, ku su lani napisale petroviske Koprive Andras Handler i Robert Harangozó za Hrvate u Madjarskoj, je premijerno otvorila klapa Dičaki, a kasnije ju je pak citirao načelnik Murskoga Središća Dražen Srpak i ovako izjasnio svoju povezanost s ovimi dvimi malimi susjednimi seli s ov i onkraj granice. Jačka naglašuje povezanost s hrvatskim narodom i jača hrvatsku svist.

Srpak je u svojem govoru, u kom je kratko predstavio grad Mursko Središće s 6000 stanovnikov, i istaknuo svoju spremnost za pomoć u svi pitanji. Kristina Glavanić, načelnica Narde, je potom u svojem govoru razložila, da Srpak ne mlati praznu slamu. Tako je on osigurao profesora za tamburanje za nardanske tamburašice i tamburaše, ki su se ončas tako i bolje naučili hrvatski. Uglavnom suradjuje Narda jur prik 30 ljet s Murskim Središćem, zato je rekla Glavanić s posmihom na obrazu: „Mislim da ne tribam predstaviti Nardu, s Čenci se znamo jur 800 lit ako ne već“ i je nastavila „Dok će biti dobrih ljudi, dok će biti hrvatsko srce, bit će i naše prijateljstvo!“.

Folklorni program iz svih trih općin

Kot je rekao čenski načelnik Herić je dugo premišljavao, kako koncipirati program. Odlučio je dati već mjesta folklornim programom i skupnim druženjem nego prezentacijam na projektoru. Domaću Čembu su reprezentirali klapa Dičaki, zvana spomenute prve jačke s jačkom Zvana Čembe sela u novom aranžmanu i kasnije i Branko i dičaki. Tamburaški orkestar morao je zbog betegov otpovidati.

Iz Narde su nastupili isto spomenuti mlade tamburašice i tamburaši u medjuvrimenu pod peljanjem Rajmunda Filipovića, koga je zastupao Marko Handler. A nardanske Lastavice su dobro odlučile, kada su zajačile Daj mi daj i Divojčica je cvijeće brala i ovako animirale publiku na skupno jačenje.

Gosti iz Hrvatske, reprezentirani od načelnika Srpka kot i članov KUD-a Mura doprimili su posebnu koreografiju na malu čensku pozornicu. S bidrami na glavi, to su mali kolači, zatancali su svadbenu koreografiju i ovako oduševili publiku.

Daljnja suradnja

Hrvatski dan u Čembi je završio skupnim jilom uz tamburašku muziku. Načelnica Glavanić i nje kolegi Herić i Srpak su na koncu izminili dare i jur obećali, da ćedu i nadalje djelati na skupni projekti.

Tereza Grandić