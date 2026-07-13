Glavno hrvatsko selo mjuziklov Mjenovo u uhodanom ritmu od dvih ljet i opet oduševljava, ljetos sa svojim izrazito mladim sastavom u kusiću »Sound of Music«.

Mjenovo – Subotu, 4. julija je opet bilo tako daleko, po deveti put je Mlada inicijativa Mjenovo pod glavnim peljanjem Irene Darabos pretvorila prekrasni farski vrt u najlipši broadway hrvatskoga Gradišća. Tri vikende će sada već ili manje cijelo ovo malo sridnjogradišćansko selo biti na noga, da bi publiki mogli pokazati ljetošnju produkciju. I ovo ljeto je veljek na premijeri bilo sve puno. Prik 50 glumic i glumcev od male dice do zrelijih dobov stoji na pozornici. Uza je pod peljanjem Justina Ramona Kodnara prati orkestar uživo.

The Sound of Music u Austriji definitivno nima ta kultni štatus, koga ima u zemlji podrijetla SAD-a. Još i obrnuto, sadržaj mjuzikla u Austriji običnomu človiku nije poznat. Mjenovci su to riješili na spametan način. Cijel šereg dice je u prvoj točki uprav to dvojezično razložilo. The Sound of Music naime nije hit austropoplegende Falco, nego film odnosno mjuzikl, ki bazira na obiteljskoj priči prave obitelji Trapp. Opširna povijesna pozadina mjuzikla opisana je u broširi mjuzikla.

Prvi film o obitelji Trapp snimljen je jur 1956. u Nimškoj, u SAD-u nastao je onda 1959. ljeta mjuzikl, a 1964./65. nastala je toliko poznata hollywoodska produkcija s Julie Andrews i Christopher Plummer, ki je dostao pet Oscarov i je još dandanas garancija za varoš Solnograd, da dohadjaju turisti prik oceana.

Iz kloštra med dicu

Po velikom uspjehu prošloga Sister Act mjuzikla, su i ljetos opet koludrice tema. Ovput ide postulantkinja Marija (Sara Fleischhacker) iz kloštra med obitelj Trapp. Udovac kapetan Trapp (Edi Jahns) išće naime guvernantu za svoje sedmero dice. Marija brzo zadobene srca dice a i oštroga kapetana Trappa, ki se je prvo zaručio s bogatom udovicom Elsom Schrader (Marica Zvonarić-Tillhof) iz Beča. Ta veza se ali raskine, a Trapp ženi mladu Mariju. Radnja se odigra 1938. ljeta u Austriji, a nacionalsocijalisti kanu staviti kapetana Trappa u svoju službu. Trapp, osvidočen Austrijanac to ali ne kani. Pomoću koludric iz kloštra se cijela obitelj shranja onde i more potom pobignuti prik brigov.

Onde je zdravo, onde je pravo

„Onde je zdravo, onde je pravo, onde je moje srce rado“, glasi narodna o žitku med brižići, a u pogledu na mjuzikl autorov Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina II. istovrimeno opisuje i u mjuziklu romantiziranu sliku o Austriji (osebujno za vrime Drugoga svitskoga boja). Mjenovci su se odlučili, da igraju prez nacionalsocijalističkih znakov. Na početku produkcije su se u statementu zvana toga distancirali od svakoga nacionalsocijalističkoga sadržaja.

Za trenutni mjenovski sastav je odluka za ov malo kičasti mjuzikl sigurno bila prava. Jur zadnja produkcija je pokazala, koliko pred svim mladoga potencijala ima tako malo selo. Da je to rezultat upornoga i konstantnoga djelovanja s narašćajem kot i aktivnoga uključenja u produkcije od malih nog se na ovom mjestu triba posebno istaknuti.

Tako su u ovoj produkciji koludrice Nonnberga tako mlade kot nigdir u Austriji ne, a posebno se ističu dica obitelji Trapp kot i njeva nova mlada majka Marija. Ako ona s njimi vježba i jači Do-Re-Mi, onda se more nek tako diviti ovoj produkciji. Sa Sarom Fleischhacker ima Mjenovo po Hanni Darabos, Jani Ribarić, Marici Zvonarić-Tillhof opet osobu, ka more s lakoćom preuzeti ipak jako velike i izazovne uloge. A i Barbara Jahns i druge odlične glumice i jačkarice pokažu, da bi Mjenovo mogao igrati i produkcije s još većim glavnim sastavom. Iako je muški sastav znatno manji, i odlični Edi Jahns ima suigrače, ki bi u budućnosti mogli preuzeti glavne uloge.

Mi smo mi na Mjenovi

Zdravo, pravo Mjenovo igra svoje mjuzikle još isključivo po hrvatsku i to prez poteškoć. Prijevod se na neki mjesti onda i spominja na lokalni kolorit, tako na primjer kad Fleischhacker jači „Mi smo mi na Mjenovi“, a cijela publika se s njom smije.

Sezona mjuzikla je na Mjenovu ada uspješno počela. Prikazat ćedu The Sound of Music još dojduće dva vikende.

Tereza Grandić