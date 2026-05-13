Stinjaki – Prošlo je 30 ljet otkad je agilni umirovljeni tišlir Franc Grandić odlučio pomoći direktno. Po izletu s teologom Remom Hörburgerom u zapadnoafričku zemlju Burkina Faso, utemeljio je društvo Pomoć direktno i počeo je djelati.

Franc Grandić je u medjuvrimenu 89 ljet star i se je stopr nedavno vrnuo od zadnjega putovanja u Burkinu Faso, njegovo 53. U Stinjaki je njegovo društvo Pomoć direktno petak, 8. maja pozvalo na svečevanje prilikom 30. obljetnice. Pozivu se je odazvao velik broj ljudi, brojni zastupniki Crikve i politike kot i delegacija ambasade Burkine Faso u Beču. Goste su pozdravili Stinjačko kolo, grupu ku je Grandić pred skoro 50 ljet osnovao i ka je sa svojimi stinjačkimi nošnjami osebujno začarala goste iz daleka. Neki drugi Stinjak, Martin Wagner sa svojom grupom ftm-trio je preuzeo druge muzičke točke. A muzičar Amidou Koita spojio je ove dva svite i predstavio publiki jačke na djembe kot i na instrumentu kora, instrumentu sa žicami, ki gluši slično kot harfa.

Tvrda glava, veliko srce

„Najhumaniji tvrdoglavi človik, koga poznam“, ovako je moderator večera Walter Reiss opisao Grandića, koga je upoznao pri snimanju dokumentarca za ORF o djelovanju društva Pomoć direktno. Izvatke iz ovoga filma, ki je nastao prilikom 15. obljetnice su ljudem isto prikazali, da bi si mogli bolje predstaviti djelo u Burkini Faso.

Veleposlanica Burkine Faso Maimounata Outtara istaknula je u svojem govoru, da je Grandić najveći Burkinabe od svih nazočnih, ar pozna državu iz svakoga kuta. Zahvalila se njegovoj obitelji, na čelu sa ženom Hildom, da ga dilu s Burkinom Faso i rekla je: „Prava človičnost je solidarnost“.

Zemaljskoga poglavara Hansa-Petra Doskozila zastupio je poslanik u zemaljski sabor Jürgen Dolesch, ki je istaknuo Grandićevu jaku volju i elan. Ove osebine da i njega inspiriraju za političko djelovanje. Sa strani Crikav u Gradišću su govorili Michael Wüger i Robert Jonischkeit, ki su obadva istaknuli peldodavni čin ljubavi prema drugomu. Stinjački načelnik Jundre Grandić i vicenačelnica Sandra Kirišić su u ime općine pozdravili goste i se zahvalili „tišliru” za njegovo djelovanje u samom selu, a po umirovljenju i u Burkini Faso.

Prik 300 projektov

Burkina Faso, zapadnoafrička država s kih 24 milioni stanovnikov, valja kot jedna od najsiromašnijih držav svita i je izuzetno bogata različnih kulturov. Uz službeni jezik francuski, priznaje država 60 drugih jezikov. Najveći dio stanovničtva slijedi islamskoj vjeri, kih 10% ljudi su katoličani. Društvo Pomoć direktno djeluje onde od 1996. ljeta i je poznato zato, da koristi pineze 1:1 za dobrovoljne projekte u Burkini Faso.

U wordrapu s moderatorom Reissom su odborniki društva Roland Linzatti i Pinkovčan Toni Jandrišić predstavili najvažnije podatke o njevom djelovanju. U prošlih 30 ljet da su poslali 32 kontajnere s različnimi predmeti, izgradili 54 škole, 55. se uprav planira, iskopali prik 120 zdenac, četire dome za sirotice kot i za žene, tri bolnice, jednu stolariju i šlosariju. Kih 800 ljudi je u okviru ovih projektov našlo posao.

Kot su povidali Linzatti i Jandrišić oni trenutno gradu i fotovoltaični uredjaj. Pokidob ima zemlja čuda sunca, kanu ovako izgraditi seoski centar, ki nudja struju i svitlo za seosku zajednicu. Država se je u prošlih 30 ljet i razvila, tako Linzatti i Jandrišić. Društvo tako na primjer već ne šalje kontajnere s bicikli i šivaćimi mašinami kot prije. U medjuvrimenu se moru sva ova dugovanja jur kupiti lokalno u Burkini Faso. A i zdravstveni sistem da se je minjao. U medjuvrimenu da je medicinska opskrba za dicu pod devet ljet besplatna.

Ali ne samo u Burkini Faso i u samom društvu Pomoć direktno se je čuda razvilo. Uz predsjednika i glavnoga lica Franca Grandića, stoji jaki odbor. Je li se je skrbio za nasljednika pita Reiss 89-ljetnoga Grandića. Ta to smijući more potvrditi i veljek dodaje, da kani još dalje djelati. Njegov otac da je nastao 96 ljet, „onda morem još dalje djelati.”

