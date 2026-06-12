U ovom članku ću s vami dijeliti najbolje opcije, za mnogovrsne outfite s nekom posebnom majicom.

Ovo ljeto sam se bavila drugačije s modom i kako morem svoju postojeću garderobu još bolje hasnovati. Sa svojom novom markom anicamarica imam sada kolekciju majic s različitimi motivi, ke morem svaki dan tajedna drugačije kombinirati.

Modern s jeans hlačami

Mislim da skoro svaka od nas ima najmanje jedan par jeans hlač u garderobi. Obična majica se more dobro kombinirati s jeansi. Posebno široke hlače jako dobro funkcioniraju i stvaraju cool outfit. Ki preferira uske hlače, ta se more najbolje odlučiti za oversized majicu. Majicu morete – po vašem ukusu – različito zataknuti u hlače. Peršonski preferiram „half tuck“, kade samo dio majice zataknem u jeanse. To izgleda lagano i moderno.

Profesionalno u odijelu

Bijela majica ne samo funkcionira u slobodnom vrimenu nego i u poslovnom žitku. Odijelo – a to najbolje hlače ili suknja i jakna u istoj farbi – je najbolja opcija za profesionalizaciju obične majice.

Važno je, da majicu zataknete u hlače ili suknju, isto kao i bluzu, ku se obično nosi u djelu. Nije potribno nositi štikle ili druge cipele s potplatom ako to ne kanite – ovo ljeto su loaferi opet u trendu i najbolji izbor. Čuda puta mi je odijelo prestrogo, onda nosim mašnu ili neki drugi modni dodatak u vlasi i tako stvaram kontrast u outfitu.

Feminino i elegantno

Ki me pozna zna, da najradje nosim elegantne outfite. Dugo vrime sam si mislila, da nije moguće elegantno kombinirati jednostavnu bijelu majicu – a onda sam počela nositi šare suknje. To je za mene bio pravi gamechanger!

Meni se dobro vidi, ako je suknja u farbi, ka se nahadja i u motivu na majici. Kod ove opcije je za mene najvažnije, da i nosim odgovarajuće modne dodatke i tako komplementiram paletu farbov outfita.

All white look

Posebno u ljetu čuda ljudi rado nosi bijele outfite od glave do pete. I bijelu majicu more se nositi s bijelimi hlačami i tako stvoriti all-white-look. Izbor modnih dodatkov u ljetu je jednostavan: Dodatke kao torbe, cipele ili krljače od slame morete jako dobro kombinirati u all white looku.

Športski i lagano

Neki mislu da su kratke radler-hlače samo za šport – to ali nije istina! Kratke radler-hlače su u zadnji ljeti nastali dio svakidašnje garderobe čuda žen, ke rado nosu lagane i cool outfite u slobodnom vrimenu. Važno je ovde, da se kombinira svisno prevelika ili oversized majica s kratkimi hlačami.

Modni dodatki su isto svenek tipično športski, a to napravi čar ovakovoga stylinga.

Anna Maria Sagmeister