Koncem junija se po prvi put kosu sinokoše. Travu morete i koristiti za malčiranje oko stabla.

Imate morebit mlada stabalja u vašem vrtu ili na vašem zemljišću? Da? Onda ovde mali podsjetnik, da se stabalja i po sadnji moru podupirati pri rastu. Iako čuda ljudi misli, da je dost posaditi stablo, rado zabimo na to, da je uprav potom, a pred svim u prvi ljeti, potribno podvaranje za uspješan uzgoj. Sadovna stabalja nisu čisto prirodna pojava, nego človičji produkt, ki se mora njegovati. Tomu sliši obrizivanje po zimi, a isto podvaranje mjesta oko stabalja. Preporučuje se naime, da se u krugu od 50-70 centimetrov oko stabla odstrani sva haluga, osebujno trava. Rasline oko stabla moru naime oduzeti mladomu stablu hranjive tvari i vodu. U najgorjem slučaju ne dospene dost vode do žilj mladoga stabla i se jur hasnuje u razini trave. Da ov krug oko stabla ada ne zarašće, potribno je malo vrimena. Osebujno dobro se pretisne haluga s tim, da se ov krug oko stabla malčira. Malč more dohadjati iz različnih izvorov: Moru se koristiti kupljena posebna tkiva, različne sičke, osebujne kupljene podloge i folije ili jednostavno trava. Svaki materijal ima svoje prednosti i nedostatke: Tako moru sičke zemlji kod rastavljanja oduzeti dušik. U tom slučaju preporučuje se, da se dodaje dodatni dušik. Iz vlašćega iskustva se pod kupljenimi podlogami rado shranjaju puži. Ako imate vaša stabalja u blizini povrća, odustajete od ovih podlogov, drugačije se pod njimi uzgajate armiju pužev. Prednost folijov je, da se jako dugo drži i da ne propušća nikakove rasline. Pod ovimi folijami more ali isto trpiti tlo, ako se pod folijom prejako ugrije. Nastane naime u zemlji prevruće, prestanu djelovati organizmi u zemlji i ona gubi plodnost.

Najlakocjeniji način malčiranja je malčiranje s travom. Trava, produkt košnje, ka je barem jednoč u ljetu potribna, nahadja se u svakom vrtu. Trava se prilično brzo raspadje i kompostira, tako da je trava i dobar izvor dušika za mlade rasline. Iskušeni sadovni seljaki stare škole tvrdu, da je malčiranje travom dost gnjojenja za ljeto dan za mlada stabalja. Za pretiskanje raslin je važno, da je sloj trave barem 10 centimetrov debeo, bolje je još deblji sloj. Ako je trava jako vlažna, počinje rado gnjiti. Pred malčiranjem ju zato malo isušite. Ili stavite par dan za redom uvijek novi sloj trave oko stabla. Malčiranje travom nije u svakom kuhinjskom vrtu dobrodošlo, jer postoji pogibel, da se u njoj nahadjaju simena, ka onda nicaju u gredici, kade ju zapravo ne kanite imati. To morete samo obajti s tim, da redovito dodajete friški sloj malča. A ako koč ipak ča nikne, ne zabite: Čim friže, tim bolje ispuknuti.

Tereza Grandić