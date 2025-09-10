Manje školarov u hrvatski razredi

1.471 školaric i školarov pohadja ljetos osnovne škole u dvojezični seli austrijskoga Gradišća. U Sambotelu je otvorila nova hrvatska gimnazija.

ŽELJEZNO – Pandiljak, 1. septembra, je za 32.867 školaric i školarov kot i 4.249 učiteljic i učiteljev u Gradišću počela opet školska svakidašnjica. Pri tom je došlo do nekoliko novosti na obrazovnom području. S početkom novoga školskoga ljeta su se upeljale obrazovne regije „sjever” i „jug”, ke neka u budućnosti omogućuju prilagodjenje infrastrukture kot i dodatnih ponudov na demografske razlike med sjevernim i južnim Gradišćem.

Daljnja važna promjena je uključenje elementarne pedagogike u gradišćansku obrazovnu direkciju, ča neka bude dodatni korak u daljnji razvitak obrazovnoga sistema u Gradišću. S fokusom na vrhunski šport su zvana toga počeli i četiri novi školski clustri u novo školsko ljeto – i to u Pinkafelju, Lakimpuhu, Illmitzu i Matrštofu.

Nadalje ćedu se nastaviti i različni projekti, ke je Zemlja Gradišće u prošli ljeti upeljala. Tomu broji na primjer dodatna besplatna nastava engleskoga jezika, projekt oko frulov kot i tečaji za plivanje. Dalje peljati će se i dnevna jedinica za šport i gibanje, pri koj je sujdelovalo već od 70% svih gradišćanskih osnovnih škol a važna inicijativa za potpomaganje čitanje će biti opet i projekt Leteći grad, ki se ostvari skupa s autorom Thomasom Brezinom.

24 dvojezične osnovne škole

S početkom novoga školskoga ljeta ima Gradišće 24 dvojezične osnovne škole. To je za jednu već nego lani. Nova osnovna škola stoji u sjeverogradišćanskom Celindofu i ima zasada dva razrede s 30 školaricami i školari. Peljačtvo škole je preuzela štikapronska načelnica Isabella Radatz-Grauszer. Ukupno pohadja 1.471 školarica odnosno školar, to je za 32 manje nego lani, dvojezičnu osnovnu školu i to u 112 razredov, to je za tri već nego u lanjskom ljetu. U osnovnu školu je ljetos stupilo 69 dice manje nego lani, a to 350 prvorazrednic i prvorazrednikov.

Uz Štikapron je i Pinkovska osnovna škola dostala novo peljačtvo. S 1. septembrom je Pinkovčanka Nadja Schmidt preuzelu ovu funkciju od Davida Jandrišića.

3 škole izvan autohtonoga područja nudu hrvatski

Na jugu Gradišća je zvana toga u tri drugi osnovni škola moguće učiti hrvatski i to u takozvani Mehrstufenklassen: U osnovnoj školi u Borti se ovako uči šest dice hrvatski, u Svetom Mihalju sedam. U osnovnoj školi u Velikom Petarštofu se uči u 4. razredu osam dice hrvatski.

Sridnje škole i gimnazija

Hrvatski razredi u sridnji škola postoju u Velikom Borištofu (68 dice), Velikom Petarštofu (32 dice) i u Svetom Mihalju (62 dice). U prvi razred je onde počelo 15 dice u Velikom Borištofu, 4 u Velikom Petarštofu i 16 u Svetom Mihalju.

U prvi hrvatski razred Dvojezične gimnazije u Borti je ljetos počelo 16 dice. Ukupno pohadja onde 89 školaric i školarov dvojezičnu nimško-hrvatsku nastavu.

3 nove učiteljice za OŠ

Kot je javila obrazovna direk- cija, su ljetos stupile tri nove učiteljice za primarni stepen u službu. Uzlopka Lisa Schuller će od sada podučavati u OŠ Cindrof, Gerištofke Sarah i Julia Trenker ćedu podučavati u OŠ Veliki Borištof odnosno u OŠ Frakanava-Dolnja Pulja.

Nova hrvatska gimnaziju u Sambotelu

2016. ljeta je u Sambotelu krenula prvo čuvarnica, a potom osnovna škola Mate Meršić Miloradić, ka je mišljena za hrvatsku dicu zapadnę Madjarske. U juniju ovoga ljeta je prvo godišće osnovne škole, ka u Madjarskoj dura osam ljet, završilo školovanje. Pet njih je sada s prvim septembrom nastavilo u novoj gimnaziji. Kot je rekla ravnateljica školskoga centra u Sambotelu, Edita Horvat Pauković iz Petrovoga Sela, ćedu daljnji tri školari ljeto dan pohadjati takozvani nulti razred. U ovom razredu ćedu se intenzivno učiti hrvatski jezik, da bi potom mogli nastaviti u običnom razredu hrvatske gimnazije Mate Meršić Miloradić. Osnovnu školu pohadja ljetos 104 školaric i školarov.

TG/DJ