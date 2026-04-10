Dugo je bilo potribno pojti u salon ili trošiti čuda vrimena za lipe nokte, vlase ili mige. Danas postoji dost mogućnosti, kako dostati profesionalne rezultate od doma.

Rutine za lipotu doma. To je posebno za one ljude optimalno, ki na primjer nimaju vrimena za pohod salona ili kanu štediti pineze. Predstavit ću vam svoje najdraže metode, s kimi štedim pineze i vrimena:

Umjetne mige za jedan tajedan

Zaboravite dnevno šminkanje ili dragocjen termin za produženje migov u študiju: Postoju sada pojedini segmenti mig, ke moremo dane dugo nositi. S jednim posebnim lipilom zalipimo si umjetne mige pod naše vlašće mige. To drži tajedan, a moremo se prez problema tuširati ili kupati. Samo ulje ne smi dojti blizu naših umjetnih mig. Najveća prednost ove metode je, da se ujutro budimo i smo odmah „ready to go”.

UV-Gel-štrafne za nokte

Ki ne kani nositi lak za nokte, ki dugo ne drži ili sam ne more lakirati svoje nokte, za toga je dugo vrime pohod študija za nokte bila jedina opcija. Sada postoju UV-štrafne za nokte, ke se more jednostavno koristiti:

Štrafni su iz pravoga gela, ki još nije čisto tvrd. Prvo se mora štrafne na nokte zalipiti, skratiti a na zadnje držimo nokte jednu minutu pod jedno posebno UV-svitlo. Manikura drži dva do trih tajedan, nokti su štabilni i daju se s uljem opet odlupiti.

Zaruljani vlasi prez vrućine u snu

Vrućina je najveći neprijatelj naših vlasi - a to kod frizera i doma. Heatless curls (zaruljane vlase prez vrućine) koristu vrime u snu, da dostanemo perfektnu frizuru:

Moramo naše vlase navečer - kad su još malo mokri - zamotati oko soknov, bandana, remen kupaćega plašća ili poseban trak za vlase. Za bolju trajnost moremo dodati učvršćivač ili kakov drugi sprej u vlase. U noći se vlasi polako osušu i tako dostanu lipu formu. Ujutro moramo vlase nek nujno počesati i gotova je lipa frizura za dan.

S ovimi metodami ja već ne moram pojti u študio, ne zgubljam čuda vrimena i imam svoju beauty rutinu doma. A to mi je bilo najvažnije - da morem u mirnoj atmosferi i kada kanim uživati ove tretmane.

Anna Maria Sagmeister