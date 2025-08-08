Jezični seminar »Jezik prez granic« u svojem petom izdanju s kih 50 sudionic i sudionikov u Klesarskoj školi na Braču.

PUČIŠĆA – Prebaviti tajedan dan na hrvatskoj obali, upoznati druge mlade gradišćanske Hrvatice i Hrvate i zainteresirane u ovoj zajednici, poboljšati jezično znanje i podiliti svoja mišljenja o svem tom – to su bili neki cilji Hrvatskoga akademskoga kluba, kad je pred petimi ljeti pokrenuo ov jezični seminar. Skupa s partneri iz Slovačke, Madjarske i Hrvatske odonda uspješno organizira ov sastanak mladih med 18 i 30 ljet, ko financira erasmusplus.

Po izdanji u Zadru, Crikvenici i na Pagu je projekt ljetos bacio sidro u bračkom gradiću u Pučišći. Smješćeni u poznatoj klesarskoj školi, vježba ljetos kih 50 sudionic i sudionikov iz Čunova do Petrovoga Sela svoj hrvatski jezik u različni djelaonica i seminari. Peljaju je ljetos Karin Gregorić, Rita Jandrišić i Adrijana Markon Jurčić.

U popodnevni djelaonica se moru sudionice i sudioniki baviti novijimi medijskimi obliki kot su to reels i podcast, ke peljaju iskušeni hakovci Ana-Marija Zvonarić, Ljubica Maas i Davor Frkat ili se posvetiti kreativnomu pisanju, djelaonici, ku ljetos pelja poznata autorica Olja Savičević Ivančević.

Kot je rekla jedna od glavnih organizatoric Vera Buranić, hakovci pokušavaju ovom seminaru prenositi čim već znanja o jeziku, kulturi i manjini mladim ljudem. S jedne strani je HAK-u važno, da dostaje uvid u žitak i premišljavanje mladih ljudi iz različnih regijov i s različnim jezičnim znanjem. S druge strani je svim jasno, da je zato tajedan dan prekratko vrime.

Program je zato jako intenzivan. Uz seminare i djelaonice organiziraju i zabavni večernji program za sve. Najobljubljenije je večer izminjanja, tzv. Exchange market. Onde sudionice i sudioniki predstavljaju svoje organizacije i regije i nudjaju različne špecijalitete.

Tajedan na jadranskoj obali naravno garantira i kupanje i vrime na plaži pred školom, a isto tako upoznaje grupa otok i okolicu. Ljetos je grupa ovako zaobišla otok i posebna mjesta Brača kot je to Vidova Gora ili Bol, a skupnim izletom brodom su uživali u prelipi uvala otoka Brača i Hvara.

Sažetak tajedna i medijski rezultati planira HAK objaviti u svojem časopisu Novi glas.

Tereza Grandić