Jedna tema peterodnevne sjednice je bilo minjanje dvojezičnoga sudstva u Koruškoj. O osiguranju ovoga prava je u trenutku čuda natezanj, po umirovljenju poslidnjega dvojezičnoga suca.

Beč – U pandiljak je počeo maraton u parlamentu, ki polag parlamentske korespondencije nije posebnost, ipak se je slično po zadnji put dogodilo pred 33-imi ljeti. Najveć časa će se potrošiti za proračun. Ovde će se diskutirati o sredstvi saveznoga predsjednika ča do penzijov. Petak zvečera neka se zaključi ov paket za 2027./2028. ljeto.

U pandiljak su zaključili poduženje intervalov za tehničku kontrolu vozil. U budućnosti je prvi pregled stoprv po četiri ljeti potriban. Ovo će valjati od 19. maja 2027. ljeta. Nadalje ćedu ispasti olakšanja za vozila progonjenih iz Ukrajine. U vezi toga će dojti i do daljnjega smanjenja birokracije.

U pandiljak su diskutirali i o strategiji za Afriku. Cilj je bio minjati stav od klasičnoga modela davatelj-primatelj na dva ravnopravne partnere na istoj razini. Ovo je po prvi put da Austrija zaključi strategiju za ov kontinent.

Narodne grupe u ustavnom rangu

Točno na dan zaključenja Zakona o narodni grupa 7.7.1976. ljeta je Nacionalno vijeće zaključilo novelu. Od sada je svih šest autohtonih manjin u ustavnom rangu. Uz stranke vlade – VP, SP i Neos – su i Zeleni glasovali za ovu novelu. Slobodari su ju odbili jer vidu reformu kot privilegiranje narodne grupe a to nije u smislu većinskoga stanovničtva.

Konkretno je sada napomenuto svih šest narodnih grup u Zakonu za narodne grupe, osigurano s odredbom u ustavu. To su hrvatska narodna grupa, slovenska, madjarska, češka, slovačka i Romi. Nadalje je vlada sada zadužena, da svako ljeto mora predložiti opširan izvješćaj o stanju narodnih grup, a ovde imaju i pravo se javiti savjeti narodnih grup.

Dvojezično sudski kompetencijski centri

U utorak je koalicija novo riješila i dvojezično sudstvo u Koruškoj. Da bi se osiguralo dvojezično sudstvo u Koruškoj, će se spojiti kotarski sud Ferlach sa sudom u Celovcu, a kotarski sudi Pliberk i Železna Kapla s Völkermarktom. Uzrok tomu je, da već ne postoji sucev, ki znaju i slovenski. Zato neka se na ovi novi sidišći ostvaru dvojezični kompetencijski centri, kade se moru sudski posli nadalje vršiti na slovenskom jeziku.

Da bi se osiguralo dovoljno personala su minjali i zakon o organizaciji sudov, tako da pri izboru sucev dostaju oni prednost, ki vladaju i drugim jezikom sudskoga područja. I ovo minjanje su zaključile sve stranke zvana Plavih. Ovi argumentiraju, da se ne smu zapriti kotarski sudi, i da se ovi zatvaraju s argumentom za očuvanje narodne grupe. Nadalje je Gernot Darmann od Plavih argumentirao, da su Slovenci u Austriji jur jako dobro opskrbljeni na razliku od nimške manjine u Sloveniji.

Za Narodnu stranku je Agnes Totter u spominku na jubilej izjavila, da se očuvanje manjin mora stalno dalje razvijati. Zakon za narodne grupe je jur onda bio velik korak, u kom su se prava narodne grupe opširno zakonski riješila. Tako su se ova prava korak po korak izgradila i narodna grupa je nastala sve već vidljiva. Najvažnija zadaća je daljedavanje jezika i kulture, tako Totter.

Pia Maria Wieninger od SP-a vidi u zapisanju i izričitom imenovanju narodnih grup i osiguranje u ustavnom rangu kot važan korak u dugoročno pravno osiguranje. Ova novela neće riješiti sve probleme, ali je važan korak u pravi smjer, tako Wieninger. I Sabine Schatz od SP-a je pozitivno istaknula, da izvješćaj o narodni grupa već nije samo fokusiran na subvencije za narodne grupe.

Najjasnije za prava narodnih grup je govorio Michael Bernhard od Neosev. Za njega moraju jezik i kultura narodnih grup imati svagdir u Austriji ravnopravno mjesto. U ta smjer se je u prošli desetljeći samo malo činilo. U zakonu još nije zapisano ali Neosom je posebno važno, da se kultura i jezik narodnih grup more razviti na cijelom području Republike, tako Bernhard.

Velika kritika je došla od skoro svih govoračev na izjava plavih, ki vidu u tom sramotni signal prema jednoj grupi ka je ionako čudakrat konfrontirana s diskriminacijom.

Nadležna ministrica Claudia Bauer je izjavila, da su narodne grupe neizostavni dio austrijskoga identiteta. Sada se moraju takovi zakonski uvjeti ostvariti, da moru ostati narodne grupe žive, je rekla Bauer.

Olga Voglauer se je u svojoj dvojezičnoj izjavi bavila bogatstvom jezika, ali da se dica nažalost nauču zbog postupanja drugih i uvjetov naokolo, da je bolje ako se ne pominaju u svojem materinskom jeziku.

Penzije i EU prava za potrošače

Kritična točka ovoga maratona će biti ukupno rješenje za penzije. Za ovo je potribna dvotrećinska većina, a Zeleni su jur sada najavili, da nećedu odobriti ovo potribovanje. Oni su njevu pozitivnu odluku vezali za ozbiljne razgovore za dostojan doprinos luksuznih penzijov za konsolidaciju proračuna. Ova točka se more i odrinuti, odlučiti se mora do konca ljeta.

Nadalje ćedu diskutirati o ostvarenju EU prav za potrošače. Tako u budućnosti mora biti kod svih ugovorov ki se online potpišu i mogućnost za online povlačenje od ugovora. Nadalje su poduzeća zadužena, da objavu točne informacije o mogućnosti popravljanja i održivosti proizvoda.

Kristijan Karall