Seoski HKD je priredio kulturni program s KUD-om Frankopan-Remete iz Hrvatske i domaćom Rosicom. Ovo je bila prva priredba novoga odbora.

Devinsko Novo Selo – U subotu 2. maja je Hrvatsko kulturno društvo Devinsko Novo Selo priredilo svakoljetni Hrvatski dan u Istracentrumu. Nazočne brojne goste je pozdravila potpredsjednica Marija Hanny. Med njimi je bio i načelnik Darius Krajčir, peljačica općinskoga ureda Marija Koprdova, predsjednik seoske kulturne komisije Martin Čorej i novi predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva Rastislav Šimković. Hrvatsko veleposlanstvo u Slovačkoj je zastupao prvi tajnik Mirko Boch, ki je došao s familijom.

Program su otvorili gosti iz Zagreba. KUD Frankopan-Remete je osnovan 1920. ljeta i ima već od 100 aktivnih članov u različni sekcija. Njev zbor je otvorio kulturni program s poznatom jačkom Polegala trava detela. Dičja folklorna sekcija je predstavila tance iz Medjimurja, a veliki tancoši onda domaće Prigorje. Pratio je je peteročlani tamburaški sastav. 1. blok je završio opet zbor s jačkami Zaspal Janko i Jankić je dojahal.

U sredini programa je domaći zbor Rosica pod peljanjem Ote Gregora predstavila tri jačke: Zdravo bud, srićno bud drago mi Novo Selo (Vilo Pokorny), Fala i Majko stara (Matko Jelavić). Sve tri jačke su solo jačili Oto Gregor odnosno Eva Gregorova. Ostali zbor je bio pratnja pri neki pasaža, sve to uz pratnju iz konzerve u stilu Pax et bonum, od kih je preuzeta i jačka Fala. Gregor se je tužio, da je od nekadašnjega velikoga sastava jačkarov i muzičarov ostalo samo 16 jačkarov, ki isto već ne broju med najmladje. Pri Hrvatskom danu ih je bilo 13 na pozornici.

Kulturni program su završili opet gosti i to dičja grupa s koreografijom Ražanac. Hanny se je zahvalila publiki s riči: „… jer kultura živi od ljudi, od nas”. Predsjednica KUD-a Frankopan-Remete Anita Stunković je bila jako ganuta po nastupu i je u svojem govoru istaknula: „U današnjoj dobi modernizacije i tehnologije naše cure su izabrale biti čuvari baštine”. Nadalje je izrazila želju za nastavljanje ove suradnje. 46 članov sastava je boravilo dvi noći u Devinskom Novom Selu. Po svojem govoru je predala domaćinom dar, ki su isto tako imali poklone za predsjednicu, kot i za peljača tamburašev Marija Jagarinca i peljača zbora Ivana Šinkića.

Hanny se je u svojoj moderaciji i spomenula pokojne bivše predsjednice Jozefine Daničove, jer je ovo bio prvi Hrvatski dan prez nje. Na kraju je spomenula i pozvala na Hrvatski festival, ki će biti 20. i 21. junija i na kom ćedu nastupiti tri grupe iz Hrvatske.

Priredba, ka je bila podupirana iz slovačkoga fonda za narodne grupe i Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan RH je po prilično jednoj uri završila jačkom Serbus dragi Zagreb moj.

Kristijan Karall