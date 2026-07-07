Pinka Band je u subotu slavio krugli jubilej postojanja a ujedno i poslidnji nastup. Grupa ka se je osnovala iz jedne od brojnih seoskih grup je nastupom skoro svih aktivnih i bivših članov dostojno svečevala ov dogodjaj.

Petrovo Selo – Petrovo Selo, selo na austrijsko-madjarskoj granici je poznato za svoju bogatu muzičku riznicu. Tako je bilo i pred 50 ljeti već seoskih grup, ki su se zvali po pojedini člani. Tako i sastav Kapitarovci odnosno Kapitar bend oko Imre Kapitara. Ova grupa je počela djelovanjem, kada si je on kupio bubanj u decembru 1974. ljeta, se spominja Kapitar. Prvi nastup je imao na Staro ljeto toga ljeta, kad je krčmar zaprosio, da bude muzika na završetak ljeta. Zatim su se počeli vježbati, i prvi nastup kod Kapitarci su imali u oktobru 1975. ljeta na kiritofu u Bučuju. S njim u sastavu su bili još Toni Filipović, Péter Temmel i Béla Kopfensteiner.

Kot prvoga člana i početak sastava broji Pinka Band ipak Jožefa Škrapića, ki je bio harmonikaš, i ki je djelovao od 1974. do 1975. ljeta. Ondašnji repertoar se je znatno minjao od sadašnjega. Igrali su uglavnom stare petroviske jačke, polke, valcere i landlere. Ali madjarske šlagere su imali isto u repertoaru. Šefa nisu imali, skupa su iskali jačke, ke su čuli u radiju veli Petar Veselović, ki se je pridružio kot peti igrač 1976. ljeta sastavu i je onda igrao do 2008. ljeta na tamburi, klarineti, trumbiti i gitari. Najdraži instrument mu je ipak kroz sva ljeta bila tamburica, ku se je kot prvo naučio.

Nastup za 100 forintov

Drugačiji su bili i honorari, se spominje Kapitar: „Za prve nastupe smo dostali 100 forintov, a na prvi Silvestar kad sam igrao, smo si zaslužili 500 forintov, to je bilo jako čuda pinez onda”.

Glavni nastupi su bili veselja i kiritofi. Nikada nisu imali intenciju, da bi načinili vlašće jačke. Jačke su ostavili u originalnom jeziku, tako Kapitar.

Pinka Band stoprv 40 ljet

Sastav je stoprv po prvom većem minjanju fiksirao današnje ime. Pokidob su imali onda dva ribare u sastavu – Korčija Kaločaija i Imru Haršanjija – su se odlučili za Pinka Band, polag rijeke ka teče uz selo i kade su ribarili. Ovo ime nosi sastav od 1986. ljeta polag Veselovića, a Kapitar veli da su zibrali ime stoprv 1990. ljeta, zbog nadolazeće turneje u Ameriku. Ovde su boravili u tom ljetu cijeli misec na poziv iseljenih Petrovišćanov. Jedan uzrok je bilo i jedno veselje.

S otvaranjem granic su i sve već u Gradišću nastupili. Jedna od prvih štacijov je bio Vince na Filežu. Ovomu selu su do samoga kraja ostali vjerni i na Duhe je nogometno društvo častilo Pinka Band za dugoljetnu suradnju.

Jubilarna fešta na ku su pozvali u subotu 27. junija od šesti otpodne nije spominjala na veliku rodjendansku feštu. Na početku su Sabina Kapitar-Wagner i Andrija Handler pozdravili goste i kratko se spomenuli na 50 ljetnu povijest. Istaknuli su, kako je Pinka Band sinonim za ljubav prema glazbi, predanost, izgradnju zajednice i dobru atmosferu.

U nastavku su prvi člani sastava oblikovali prvi blok. To su bili Imre Kapitár, Antal Merőtei, Ambri Škrapić, Petar Temmel, Petar Veselović i Andrija Handler, ki je zaminio pokojnoga Imru Haršanjija. Oni su predstavili i ondašnji program, ada uglavnom stare pretežno petroviske jačke. Pri tom su minjali stalno jezike.

Pred drugim sastavom su se spomenuli trih jur pokojnih članov: Uz spomenutoga Haršanjija su to još Zoli Jánny i Béla Kopfensteiner. Njeve fotografije su skupa sa svićom stali uz zvučnike na pozornici. Ovo je bio jedini trenutak, kada je bilo tiho u šatoru u dvoru Kulturnoga doma. Od onda je slijedila skoro isključivo muzika i dobra zabav. Kih 500 ljudi je došlo na ovo slavlje.

Sada je nastupio drugi sastav. To su bili Andrija Handler, Norbert Horvath, Miki Kohuth, Emil Temmel i Patar Veselović. Kašnje pak se je pridružila i Sabina Kapitar-Wagner ovoj formaciji.

U tretom sastavu su bili zastupani Andrija Handler, Zoltan Jánny mladji, Miki Kohuth, Zorica Moric Timar, Tibor Timar kot i Sabina Kapitar-Wagner. Na samom kraju su se pridružili i aktivni člani ovomu sastavu.

Po kratkoj pregradnji i malom kvizu ki su najduži člani sastava je zabavljao onda aktualni a ujedno poslidnji sastav Pinka Banda: Miki Kohuth, on je najduži član s 34-imi ljeti, Ramóna i Zoltán Jánny, Péter Schaffer kot i kćer jednoga od utemeljiteljev Sabina Kapitar-Wagner.

Svi člani Pinka Banda su bili na prvi pogled za viditi, jer su nosili posebnu majicu s natpisom 50, ka se ali nije prodavala. Prodavali su otvarače i pine/buttone s logom Pinka Bandom. Kratko po početku sviranja poslidnjega bloka su došli svi ostali petroviski tamburaši, ki nisu člani Pinka Banda i su zajačili jubilarom i predali dvi košare s pivom.

Zabav je durala do pol trete, u pogled na kiritof nisu kanili predugo igrati. Dokle su pred svim stariji člani tužni, da već neće postojati Pinka Band, su neki od aktivnih članov sigurni, da ćedu vrijeda opet u jednom drugom sastavu igrati i nastupiti.

Daljnji jubilej

Na isti dan su slavili još jedan jubilej u Petrovom Selu. Prilikom kiritofa 29. junija 1926. ljeta su predali spomenik palim herojem u 1. svitskom boju a isto tako su ognjobranci sela dostali novu zastavu. Na ovu su dugo čekali, društvo se je osnovalo naime jur 1897. ljeta. Zastavu su šile sambotelske karmelićanske opatice iz lionske svile, a kuma zastave je bila grofica Marija Erdődy. Ovu su sada popravili. Isto tako su obnovili 2001. ljeta štatuu, ka je djelo poznatoga kipara iz Željezne županije, Istvána Rumija Rajkija. Jur od 1919. ljeta su sabirali pineze na njega. Petrovišćani u Ameriki su isto bili aktivni u sakupljanju pinez, postoji popis od 166 darovateljev iz Northamptona. O ovom jubileju je subotu otpodne i kratko predavao Andrija Handler.

KK