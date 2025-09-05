Prem godinastoga vrimena su gerištofska društva slavila dva dane dugo svoju tradicionalnu feštu. Dokle je subotu curilo, je nedilju bilo ugodno vrime.
GERIŠTOF – U subotu, 30. augusta je počelo zvečera curiti u sridnjem Gradišću, i to znatno jače nego najavljeno. A točno u sedmi, na predvidjen početak Žabljaka još i dost jako. Odmah s početkom godine, još pred samim početkom su gerištofska društva načinila reklamu na socijalni mriža, da će biti fešta pri svakom vrimenu, da oni izdržu godinu. Dokazali su Gerištofci, da nimaju poteškoće s vodom, da su prave žabice.
I ljetos su Zelenjaki, mladina Gerištof, ognjobransko društvo, Društvo za polipšanje sela i PAX-i zajedno priredili ovu feštu [Žabljak], ljetos u parku kod uzidane pozornice. Namjesto jednoga šatora su postavili još dodatni veći šator, tako da je bilo već stolov čuvano od godine.
Početak u subotu su načinili Hajdmo. Slijedile su Lole i sam završetak su načinili Gauženjaki. Prem godinastoga vrimena je došlo na subotu ljudi na Žabljak, a brojni od njih su se poufali na nečuvani parket i tancali po godini. Raspoloženje je bilo jako dobro, jedina promjena prema planu je bio ispadjen nastup PAX-ov.
U nedilju su nastavili feštu s tradicionalnim objedom. Početo od 12 uri su onda Brezovci igrali pomašnicu. Oni su bili pojačani s mjenovskim zborom. U nastavku su Mini Zelenjaki predstavili svoj program. Tamburaški vrhunac je bio nastup tamburaškoga orkestra Konjic iz Čunova i Jandrofa, ki su ov put u jako malom sastavu ipak virtuozno predstavili izazovne kusiće.
Završetak folklornoga pro- grama, ki je prilično u pol tretoj završio je bio nastup Ljuljanke, dičje folklorne grupe iz Hrvatskoga Jandrofa uz pratnju TO Konjic.
Tako je ljetošnji, malo manji Žabljak, bio za Gerištofce uspjeh, jer prem ovoga vrimena su mogli realizirati dvodnevni program. Friško su načinili s tepihi i sličnimi sredstvi pute, tako da su mogli gosti dojti prez blata na šoljini u šatore. Svetačnoga programa nije bilo, jer nijedno društvo ljetos nima jubilej.
Kristijan Karall