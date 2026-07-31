I ljetos je HKD nudio svim tamburašem tečaj s trimi stručnjaki. U dvi grupa kot i individualno su vježbali pred svim glazbu za orkestre kot i zabavne tamburaške jačke. Vrhunac je bio nastup direktno u centru grada Pag.

Vlašići – U nedilju 19. julija je pinkovski vozač autobusa Rainer Herceg pokupljao tamburaše od Vulkaprodrštofa prik Fileža ča do Borte da bi skupa otputovali na otok Pag u Vlašiće u smješćaj Zavičaj. Brojnim sudionikom je mjesto bilo poznato, samo neki su bili po prvi put na tamburaškom tečaju, koga je ljetos po treti put organiziralo Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću.

Jedan manji dio sudionikov je došao privatnimi auti, ovi su zvećega nastavili odmor u Hrvatskoj. Ukupno je bilo kih 60 sudionikov, od kih je i 40 sudjelovalo na tečaju. Od strani HKD-a su bili odgovorni Dominik Talijan kot i Lukas Kornfeind, a instruktori su bili Mario Zbiljski kot i Štefan i Matija Fortuna.

Jur pri vožnji u autobusu se je počelo s tamburanjem, ko se je onda navečer u hotelu nastavilo. Oficijelno je tečaj počeo u pandiljak jutro s općimi informacijami kot i skupnom grupnom slikom. Početo od deseti se je počelo probanje, ko je ljetos bilo na prve tri dane pod većim pritiskom, jer se je moralo do srijede zvečera zavježbati koncertni program u dužini od jedne ure za nastup u Pagu.

Pokidob je bilo i nekoliko tancošev iz folklornih grup Poljanci i Kolo Slavuj nazoči su u program uključili i tančenu točku, i to plesne običaje iz sridnjega Gradišća.

Ove tri dane se je vježbalo od deseti do četiri otpodne. Zatim je slijedilo odmaranje na plaži i u morju. Isto kot i lani su sudioniki imali uključeno ručenje i objed, za vičeru se je morao svaki sam skrbiti. Kada se je zaškurilo su onda opet zaglušale tambure u dvoru hotela. Sudjelovali pri jačenju su i drugi gosti hotela, odnosno personal.

Koncert u Pagu

Srijedu je bila situacija jako napeta. Još su se iskali jačkari med tamburaši, a odabrani kusići za nastup još marljivo vježbali. U sedmi zvečera je bio onda odlazak u Pag, ki leži na drugoj strani otoka. Sudioniki su se od luke šetali ča do centra, kade su još imali kratku probu. Po okripljenju u susjedski kavana je počeo koncert u deveti zvečera pred Kneževom dvoru.

Večer otvorili su napredni igrači, ki su predstavili četire kusiće: Bunjevački splet, Zimsko nebo, Ć aća i La Cumparsita. Onda je Lukas Kornfeind kratko predstavio brojnoj nazočnoj publiki, ka je stala u polukrugu oko tamburašev, ov projekt. Drugi blok su oblikovali onda svi tamburaši. Solističko jačenje su pri tom preuzeli sudioniki tečaja, ali i Stjepan i Matija Fortuna. Pri peljanju orkestra su se minjali instruktori, ki su uglavnom igrali zajedno sa sudioniki.

Poslidnja točka je bila onda tančena, kade je isto tako sudjelovao Štef Fortuna, ki je tancao s metlom. Burni aplauz publike je bio najbolji dokaz, da se je nastup ugodao. Tancoši su još jednoč zatancali, a tamburaši su se oprostili s Veselo je društvo naše.

Na putu do autobusa su načinili onda još kratku štaciju na Veselom karnevalskom brodu ki je otvorio 67. paški karneval, ki je durao od 22. do 25. junija. Olakšani tamburaši su po nastupu onda još i marljivo dalje svečevali.

Od Weidingera do Jozinovića

U četvrtak je slijedilo kraće probanje a u petak je djelovanje počelo sa Zbiljskovim predavanjem o povijest hrvatske tambure. Pomoću slik je pokazao razvitak od samice prik bandoline ča do sremske tambure. Istaknuo je pri tom i važne graditelje početnoga časa. Nastavilo se je s probanjem, kade su na završetak ponovili još jednoč najlipše kusiće. Zavježbale su se med drugim starije skladbe kot Dalmatinska poskočnica ili Mi smo dečki. I kompozicija Joške Weidingera Jur časa dugoga je bila dio repertoara. Nisu smile faliti jedne od najpoznatijih zagorskih jačak Suza za zagorske brege i Pod brajde. Za mladje sudionike su peljači odabrali jačku Ja volim (kad si tu) Jakova Jozinovića, u trenutku jednoga od najpopularnijih pjevačev u Hrvatskoj.

U subotu jutro su onda pojedinci koristili još jednoč priliku, da pluju u mirnom morju u uvali Vlašić. Po ručenju su se tamburaši vrnuli opet u Austriju. Po gužvi odmah na početku puta su se poslidnji vrnuli po skoro 12 uri vožnje u Vulkaprodrštof.

Jur sada je HKD najavio, da će se nastaviti kemp i dojduće ljeto. Termin će biti opet sredinom julija. Mjesto još nije jasno, jer neki od sudionikov bi si željili ku drugu destinaciju. Vlašići ima naime tu prednost/zanost da ovde ništ ne postoji zvana hotela i plaže, na koj su samo tri lokali.

I ljetos je predvidjeno, da ov orkestar kempa predstavlja svoje znanje u Gradišću. Jedan termin će biti koncert Poljancev u novembru, išću se mogućnosti za nastup u sridnjem i južnom Gradišću.

Kristijan Karall