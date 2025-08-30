Folklorna grupa Koljnofa pod pokroviteljstvom Koljnofskoga hrvatskoga društva je prošli tajedan priredila tradicionalni Tamburaški i plesački tabor u Koljnofu.

KOLJNOF – Folklorna grupa Koljnofa pod peljanjem Andreje Egrešić Völgyi, Martine Korlath, Zoltana Korlatha i Silvane Pajrić je i ovo ljeto priredila tradicionalni Tamburaški i plesački tabor. Iako je najava programa bila jur na protuliće ovoga ljeta obavljena su se samo dvi divičice sa svojom mamom javile iz Austrije. Ostali sudioniki su bili svi iz Koljnofa i to člani Folklorne grupe Koljnof.

Podiljeni su bili u pet grupa: plesači čuvarničarskoga, školskoga uzrasta a treta grupa je bila sastavljena od plesačev od 10 do 19 ljetne dice. Njih je učio kroz cijeli tajedan poznati stručnjak za folklor i koreograf Ivan Mihovec Miki iz Hrvatske ki redovito podučava koljnofske folkloraše. Njega su potpomagale peljačice Andrea Egrešić Völgyi i Martina Korlath.

Peljačica tamburašev Silvana Pajrić je podilila svoje učenike u dvi grupe: početnike i napre- dovane. Njih je učio isto gostpredavač iz Hrvatske Martin Durbek profesor tambure u muzičkoj školi ki je završio Muzičku akademiju u Zagrebu a sada je na doktorskom študiju Akademije i umjetnosti u Novom Sadu. Ivan Mihovec Miki je jur dugih ljet peljač folklorašev u taboru a Martin Durbek je bio prvi put lanjskoga ljeta.

Na početku priredbe je voditeljica programa Karmela Pajrić u ime svih organizatorov pozdravila nazočne ki su došli u velikom broju, da pogledaju svoju dicu i da se osvidoču o tom, da se i u jednom tajednu da naučiti dosta novoga. Ujedno je prosila predsjednika Koljnofskoga hrvatskoga društva Gezu Völgyija da se obrati nazočnim. Peljač koljnofskoga društva je istaknuo u svojem govoru važnost ovakovih priredbov. Spomenuo je i početak taborov ke je bivši direktor Franjo Pajrić pokrenuo u školi kamo je pozvao sada već pokojnoga Steva Borića iz Hrvatske. Potom je organizaciju preuzeo sam Geza Völgyi i počeo je prirediti tamburaški i plesački tabor za sve Hrvate iz cijele Madjarske i naravno su se pridružili i gradišćanski Hrvati iz Austrije i Slovačke.

Zbog sve većega manjkanja sudionikov iz drugih krajev Madjarske i inozemstva su se odlučili pred nekolikimi ljeti tabor prirediti u Koljnofu. Do sada je mjesto tabora bilo u kulturnom domu ali od ovoga ljeta su probe bile u školi i u čuvarnici. Za ovu mogućnost se je predsjednik zahvalio peljačici škole Agici Sarközi i čuvarnice Čili Walter i naravno vlasniku zgradov Hrvatskoj samoupravi Koljnofa.

Posebno se je zahvalio roditeljem ki šalju redovito na probe svoju dicu i su je upisali i na ov intenzivan tajedan, da su mogli naučiti nove koreografije ke obogaćuju bogati repertoar Folklorne grupe Koljnof. Na završnom programu su tamburaši predstavili Ivekov drmeš za početak koga su zavježbali s Martinom Durbekom. Potom je slijedila koreografija s dičjimi pjesmami i plesi Hrvatskoga Zagorja Žuglej ga žuglej ku je sastavio Ivan Mihovec Miki.

Već i u najavi programa je istaknula voditeljica Karmela Pajrić, da ćedu svirati čisto početniki ki su si prvi dan tabora u ruke zeli tambure. Tako je Martin Durbek predstavio najmanje svirače, ki su pojedinačno ili u manjoj grupi odsvirali naučene melodije. Treta grupa plesačev je predstavila koreografiju Ivana Mihovca Mikija Prigorski plesovi, ka je dobila isto velik aplauz zbog zahtjevnih dijelov koreografije, ke su folkloraši šikano naučili.

Moslavački splet jačak su odsvirali tamburaši a završna točka je bila jačka Tvoja zemlja ku je otpjevao Mihovec u pratnji svih tamburašev pod peljanjem Martina Durbeka, Zoltana Korlatha i Silvane Pajrić. Na cijelom kraju priredbe se Völgyi zahvalio Središnjemu državnomu uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske za financijsku potporu i svim organizatorom ki su priredili programe za sudionike.

Ingrid Klemenčić