U sjevernom Gradišću je prošlu subotu s tamburaškim balom bila otvorena ljetošnja sezona hrvatskih balov. Uz muzičku zabav PAX-ov su gosti večera prebavili čarobnu balsku noć u Csello malinu.

Uzlop – Na svoj tradicionalni termin – subotu pred Sv. Katom, ov put je to bio 22. novembra, je Tamburica Uzlop pozvala prošli vikend na svoj tamburaški bal. I ljetos se je priredba opet održala u dvorani Csello malina na rubu sela a brojni gosti su slijedili pozivnici uzlopskih tamburašic i tamburašev i se veselili na raspušćenu i zabavnu balsku noć u dvorani staroga malina.

Narašćajne grupe otvorile ljetošnji bal

Pozdravili su pohodnice i pohodniki uzlopskoga tamburaškoga bala jur vani kod ulaza: Prije nego su se naime sjeli za svoje stole, su mogli uživati u svetojurskom kot i domaćem uzlopskom žganom i likeru.

Za svetačno otvaranje je onda najprije stupio glavni orkestar Tamburice Uzlop, pod peljanjem predsjednice i muzičke peljačice Ljube Sinovac, na tančeni parket. S jačkom Maškare su oni na muzički način otvorili bal. Po uvodni riči predsjednice društva kot i pozdravu časnih gostov, su uzlopske tamburašice i tamburaši onda zaguslali još jačke Mlada roža – u jačkarnoj izvedbi Saraje Hauptmann i Katarine Ehrlich – kot i Snoć sam se šetao ja. U drugom bloku otvaranja su onda obadvi narašćajne grupe Tamburice Uzlop predstavile dijele koreografije Na tanac i tako začarali publiku s njevim tancoškim znanjem.

S prvim valcerom, koga su svirali PAX-i, je oficijalni dio bala bio mimo i počela je vesela balska zabava. Gosti su jur željno čekali da moru konačno osvojiti tančeni parket, tako da se ov i tako friško već nije spraznio. PAX-i su pri tom prezentirali šarolik miks poznatih jačak i hrvatskih šlagerov i tako ispunili brojne muzičke želje od strani publike.

Polnoćno putovanje u „Malin Rouge”

Najkašnje za presenećenje u polnoć, ko Tamburica Uzlop svako ljeto posvećuje drugoj temi, su se gosti ljetos ali opet sjeli za svoje stole. Onda su uzlopske tamburašice i tamburaši naime skupa sa svojom publikom otputovali u „Malin Rouge”.

Muziku poznatih jačak je i ljetos opet napisao i aranžirao Jivac Krupić. Skupa s malom grupom tamburašic i tamburašev je on i zajvežbao muzički dio ove polnoćne zabave i tako opet jednoč dokazao mnogovrsnost korišćenja instrumenta tamburice kot i tamburaške muzike. Za plesački i glumački dio je nasuprot bila odgovorna Ljuba Sinovac.

S prvom jačkom Willkommen, iz mjuzikl-hita Cabaret iz 1966. ljeta, su „direktor” Malin Rougea kot i (muške i ženske) tancoškinje u kratkoj prateži pozdravile goste na ovom posebenom putovanju. Dalje je išlo s melodijom Bruca maniguá i šalnimi dirndl-kostimi i grebešami. Završila je onda tamburaška mladina s jačkom Mein Herr, takaj iz mjuzikla Cabaret, s koketnim tancom s i na stolci. Naravno ali i skupni završetak presenećenja u polnoć nije smio faliti, zato su svi člani Tamburice Uzlop za Cancan stali skupa na tančenom parketu.

Prije nego su se zatim opet skrbili PAX-i s njevom muzikom za veselo i raspušćeno raspoloženje i zabavljali goste do ranoga jutra, je stala tombola s vridnimi nagradami na programu. Prva, i to wellness-bon u vridnosti od 600€ je pri tom ostala ov put u redi Tamburice Uzlop. Ovu je naime osvojila Katica Krupić, koj ovim putem još jednoč srdačno čestitamo ovomu dobitku!

