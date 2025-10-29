Od 23. do 26. oktobra se je u južnotirolskom Bolzanu održao ljetošnji kongres Federalističke unije europskih narodnosti. Vrhunac sastanka je bilo odibranje novoga predsjedničtva ove zajednice.

Bolzano – Sa svetačnom ceremonijom, pri kom je sudjelovao i zemaljski poglavar Južnoga Tirola Arno Kompatscher, se je četvrtak otpodne, 23. oktobra, otvorio FUEN-kongres za 2025. ljeto. Priredila i organizirala ga je ov put Južnotirolska narodna stranka (SVP), ka zastupa nimšku kot o ladinsku narodnu grupu. Najavilo i sudjelovalo je i ljetos opet već od 200 zastupnic i zastupnikov oko 30 narodnih grup, narodnosti kot i jezičnih skupin iz svih krajev Europe, ki su diskutirali o aktualni gibanji i budući štrategija manjinske politike. Stoprv ljetos u juniju je naime Europski sud definitivno odbio Minority Safepack inicijativu i je s tim markirao jasan konac dugoljetnoga procesa.

Skupna deklaracija i dodiljenje FUEN-nagrade

Otvaranje je bilo ada službeni početak trodnevnoga sastanka, ki je bio pun emocionalnih diskusijov, stručnih predavanj, kulturnih prinosov ali i skupnoga dijaloga, razmjene i europske šarolikosti. Zvana toga su se održali i sastanki djelatnih grup FUEN-a.

Jedna od glavnih točak programa ljetošnjega kongresa je pri tom bila skupna deklaracija svih nazočnih narodnih grupov protiv geoblockinga. Ova se je pri tom predstavila i zaključila u okviru podijkse diskusije Geoblocking: How MSPI and the Regions Are Tackling It. Zastupnice i zastupniki FUEN-a, Nimškogovoreće zajednice u Belgiji kot i Autonomske provincije Južni Tirol tako potribuju jače europsko postupanje protiv nepravničnoga geoblockinga kot i prigranični pristup k audiovizualnim medijom na manjinski jeziki. S potpisanjem deklaracije se potvrdjuje skupni angažman za pripadnice i pripadnike nacionalnih manjin, ki moru tako prikgranično konzumirati i koristiti medijske sadržaje na sovjem jeziku.

Daljnja važna točka kongresa je bilo dodiljenje takozvane FUEN-nagrade. Ovu je ljetos dobila Elisabeth Sándor-Szalay i to kot priznanje za svoj posebni prinos za obrambu i čuvanje ljudskih i manjinskih prav i svoj doživotni angažman za jačanje manjinskih zajednic u Europi. 12 ljet dugo je ona bila zastupnica ombudsmanke za temeljna prava s posbenom nadležnosti za nacionalne manjine u Madjarskoj. U ovoj funkciji se je neutrudljivo zalagala za ravnopravnost, sudjelovanje i dijalog. Kot je naglasila Sándor-Szalay ova nagrada za nju nije samo znak priznanja nego pred svim i motivacija za nastavak svojega djelovanja kot sveučilišna profesorica i peljačica Centra za europsko istraživanje i obrazovanje na sveučilišću u Pečuhu.

FUEN ima novu predjsednicu

Po zadnji put je dosadašnji predsjednik Federalističke unije europskih narodnosti Loránt Vincze pri ljetošnjem 69. Kongresu predvodio spravišća delegiranih. U svojem prvom sastanku su se delegirani bavili izvješćaji, raspravljali o plani financiranja, zaključili ukupno 12 rezolucijov i se pripravili na odibranje novoga FUEN-predsjedničtva.

Treti dan kongresa je naime bio potpuno posvećen drugom spravišću delegiranih, kim pripadaju i gradiščanskohrvatski zastupniki Hrvatskoga kulturnoga društva i Hrvatskoga centra. Ljetos su to bili Gabriela Novak-Karall, Petar Tyran, Joži Buranić i Martin Kerstinger. U fokusu tako nije samo stalo novo peljačtvo, nego i buduće djelovanje i usmirenje.

Po 12 ljeti Loránt Vincze ljetos već nije stao za izbore kot predsjednik FUEN-a na raspolaganje. Na ovu funkciju su se kandidirali Jens A. Christiansen (Danci u Nimškoj), Olivia Schubert (Nimci u Madjarskoj) kot i Gösta Toft (Nimci u Danskoj). S ukupno 180 od 260 valjajućih glasov se je pri tom Olivia Schubert probila na čelo Federalističke unije europskih narodnosti. S tim je ona i prva žena u ovoj poziciji. Za službenu periodu od 2025. do 2028. ljeta će ju u odboru podupirati ukupno šest potpredsjednikov. Nadalje se je odibralo i sedam članov Europskoga foruma dijaloga. Med njimi je i predsjednik HKD-a Joži Buranić.

Delegirani su zvana toga odlučili o tom, kade ćedu se održati dojdući FUEN-kongresi: 70. kongres će tako organizirati švedska narodna grupa u Finskoj u Helsinkiju a 71. kongres će se prirediti u regiji Istri u Sloveniji, i to od strani ondešnje talijanske narodne grupe. Važna točka dana su bili i novi člani. Ukupno tri organizacije su se tako primile kot asocirani člani u FUEN. Govor je pri tom o zemaljskoj samoupravi Ukrajincev u Madjarskoj, Roma stranki „Pro Europa” kot i društvu saterlandskih Frizov „Seelter Buund”.

DJ