DOLNJA PULJA – Ukupno trimi predstavami su Dolnjopuljanci u svojem jubilarnom ljetu oživili opet dramsku scenu sela. S Pujanskom trilogijom im se je ovako ugodao zabavni program med različnimi žanri.
Dolnjopuljanski Stan mladine nasred sela uz cimitor se je jur neko vrime pred samim početkom punio. Publika je naime bila znatiželjna, ča se shranja pod malo kriptičnim nazivom Pujanska trilogija. Kot su organizatorice i organizatori jur unajpr najavili u Dolnjoj Pulji u samom geografskom srcu Gradišća jur dugo već nimaju kazališnu tradiciju. Pri tom se mora dodati, da je potencijal onih, ki su jur koč-kade stali na pozornici, jačili, svirali ili tancali, pri tom jako velik. Za 800. jubilej sela se je ov krug ljudi oko Jelke Zeichmann-Kočiš i Kristijana Briebera skupa otpravio na pokus skupa s dolnjopuljanskom mladinom PUMA.
Posebna produkcija za 800. jubilej
Ljetne priredbe pod vedrim nebom imaju uvijek poseban čar. Toplo vrime i kratke noći obično omogućuju i priredbe na posebni mjesti. Stan mladine, stari seljački stan, izmed gradišćanskoga načina restauracije prvoga dijela i lipote nedotaknutoga seljačkoga dijela, je bilo uprav takovo mjesto. Pred njim se je postavio novoformirani sastav Puljanske mladine i iskušenih i dobro poznatih obrazov umjetničke scene sridnjega Gradišća. Kih 25 ljudi je stalo izminično u tri dijeli na pozornici. Posebna djelomično dvojezična produkcija za 800. jubilej sela, u okviru koga ima Dolnja Pulja jur cijelo ljeto posebni program, se bavi scenami iz svakidašnjice i povijesnimi činjenicami.
Tako ugosti mladina u prvom dijelu vinske sommeliere iz Nimške, Hrvatske i Francuske i se igra s predrasudami i anegdotami iz sela. Druga scena otpelja publiku pred cimitor i predstavlja povijest sela, a u tretoj sceni se vraća publika na kiritof s poznatimi karakteri iz prošlosti sela.
Revija znanja i žanrov
Pujanska trilogija nije ni kazališće ni koncert, nego spaja različne žanre i ovako omogućuje velikomu broju ljudi, da izigraju svoje jakosti. Tako vidi publika uz klasične skeče s muži na klupi, a klandre pod rupci i scene kot iz mjuzikla s modernim i folklornim tancem, jačene točke uz rajle i gusle, vrlo ganutljivu igru sinjov uz prelipu baladu Išal mi je Ive i kratak film o povijesti sela, odgovarajući sadašnjemu času ilustriran s malo čudnimi predstavami umjetne inteligencije o tih prošlih 800 ljet. Pozornica i publika su ada stalno u pokretu i ovako projdu dvi ure prez ikakove dosade.
Puljanska trilogija je djelomično dvojezična, ča valja i za dodatnu broširu i moderaciju. Dokle je prvi dio pretežno nimški, je zadnji dio pretežno hrvatski. Pomoću QR-kodov se more i cijeli nimški tekst čitati.
Igrokaz, revija i filmski večer je uspješan pokus, kako zadobiti znatiželjnu publiku i uplesti mlade za prve pokuse na pozornici. Ovakov format za ljetne misece bi imao potencijal i za nejubilarna ljeta. Do onda ima publika još jednoč mogućnost pogledati ov premijerni jubilarni pokus, a to subotu, 30. augusta.
