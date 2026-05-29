Tamburica Cogrštof je na Duhovsku nedilju pozvala na svetačni akt i svečevanje svoje 55. obljetnice postojanja. Za ov jubilej su Cogrštofci priredili raspušćenu zabav sa šarolikim okvirnim programom.

Cogrštof – Pokidob veliko svečevanje krugle 50. obljetnice ončas zbog koronapandemije nije bilo moguće, je Tamburica Cogrštof odlučila „odrinuti” svečevanje na svoj 55. jubilej. Na Duhovsku nedilju je konačno bilo tako daleko i seoski farski centar kot i šator, ki se je onde postavio, se napunio s znatiželjnom publikom i vjernimi prijatelji.

Početak priredbe je bilo skupno otpodne uz kolač i kavu u svetačno dekoriranoj dvorani farskoga centra Cogrštofa. Tako se nisu samo svagdir mogli najti zračni baloni u obliku broja „55” nego i plakati sa slikami, ki su pokazali društveno djelovanje od utemljenja društva do danas.

Svetačni akt s posebnim vrhuncem

Jedan od vrhuncev svečevanja je bio svetačni akt, pri kom je predsjednik Tamburice Cogrštof, Rudi Golubić dao pregled o povijesti društva i posebni vrhunci prošlih 55 ljet. Istaknuo je tako na primjer različne turneje širom svita - kot na primjer u Nimšku, Kinu, Australiju, Norvešku, Belgiju ili Tajvan. Nadalje je dio svojega govora posvetio narašćaju. Pred kratkim su cogrštofske tamburašice i tamburaši naime primili mlade u glavni orkestar. Zanimanje od strani dice je ali tako veliko, da planira Tamburica Cogrštof u dojdućem ljetu opet utemeljiti narašćaj.

Pozdravio je zvana toga i sve časne goste - zastupnice i zastupnike politike, općine, crikve i kulture - pred svim i časnoga predsjednika Matu Klikovića, ki je utemeljio cogrštofsko tamburaško društvo, na čijem čelu je već od 42 ljet dugo stao. Za svoje posebne zasluge za gradišćanske Hrvate a pred svim i Tamburicu Cogrštof mu je općina Cogrštof dodilila u okviru svetačnoga akta časno gradjanstvo i mu predala odgovarajuću povelju. U ganutljivom govoru je Kliković pri tom opisao „svoju” Tamburicu Cogrštof s trimi natuknicami: zabava, jezik i kultura. Dokle je najprije istaknuo važnost i korist gradišćanskohrvatskoga jezika, koga gaju i seoski tamburaši, za općinu Cogrštof, je u vezi s kulturom i zabavom natuknuo ne samo brojne jačke i nosače zvuka nego i vrhunske nastupe, turneje i skupne trenutke. Izrazio je pri tom i posebnu zahvalnost prema Rudiju Golubiću i Jorgosu Kostomirisu, ki su od njega preuzeli peljačtvo Tamburice Cogrštof, i to kot predsjednik i muziči peljač društva, i tako osigurali i daljnji uspješni opstanak cogrštofskih tamburašev.

Premijera mladoga benda

Da bi se 55. obljetnica Tamburice Cogrštof mogla dostojno i raspušćeno svečevati je publiku naravno čekao i zabavni muzički program. Tako su jur dopodne stupili mladi muzičari novoga benda Dangube na pozornicu farskoga centra i tako apsolvirali svoj prvi javni nastup. Nazočnim gostom su predstavili šarolik miks jačak na hrvatskom, nimškom i engleskom jeziku i se pri tom poslužili različnih žanrov - od šlagerov prik austro-popa ča do rock-melodijov. Tomu odgovarajuće je publika uživala u ovoj posebnoj točki programa i hvalila mlade muzičare, ki ćedu se sigurno još čuda puti skrbiti za dobru atmosferu i zabave do ranoga jutra!

Sa svojom premijerom su Dangube publiku ali i odlično pripravili na tamburaški sastav Lole, ki su preuzeli večernji dio muzičke zabave. Od prvoga trenutka su se gosti upustili u njihove zvuke i glase, i zato i već nisu kanili napustiti tančeni parket - tako su skupa s cogrštofskimi tamburašicami i tamburaši svečavali ov zvanaredan jubilej!

