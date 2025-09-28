Prošli vikend se je održalo opet tradicionalno shodišće u sjevernogradišćanskoj Lovreti.

Dva dane dugo je ljetos opet velik broj gradišćanskih Hrvatic i Hrvatov hodočastilo u ovo posebno mjesto.

LOVRETA – Hrvatsko shodišće u Lovreti na Lajtanskoj gori, je po Celju vjerojatno drugo najveće shodišće gradišćanskih Hrvatic i Hrvatov. I ljetos se je opet održalo na tradicionalni termin na vikend oko trete nedilje u septembru, sredinom miseca. Dokle je lanjsko izdanje ovoga shodišća zbog strašnih nevrimen, godin i poplavov pohodilo samo relativno mali broj ljudi, je lovretanska bazilika ljetos opet bila puna s vjernicami i vjerniki iz svih krajev Gradišća.

Velik broj vjernikov i hodočasnikov

Shodišće su ljetos „otvorili” hodočasnice i hodočasniki iz Trajštofa, ki su ovput kot prvi došli u Lovretu. Slijedile su im grupe iz drugih sel – pred svim iz Poljancev – kot na primjer iz Vulkaprodrštofa, Uzlopa, Klimpuha, Cindrofa i Koljnofa.

Med brojnimi vjernicami i vjerniki, ki su piše hodočastili su pri tom bile ljetos i čuda „mladih nog, ne samo starjih” kot je to pogodno rekao glavni celebrant večernje sv. maše, Franjo Borenić, farnik u No- vom Selu kot i Pandrofu. A i drugačije je bila ova Božja služba, ku su otvorili mjesni pater Štefan Vukić kot i direktorica Hrvatskoga vikarijata željezanske biškupije Kristina Glavanić sa svojimi pozdravnimi riči, čvrsto u novoseoski ruka: Dokle je Hatsko kolo, pod peljanjem Branka Kornfeinda oblikovalo sv. mašu s ritmičkimi i poznatimi jačkami, je je i novoseoski kantor Martin Miletić s nekolikimi melodijami podupirao na orgula.

Vrhunac Hrvatskoga shodišća u Lovreti je ali svako ljeto ophod sa svićami okolo maloga parka pred bazilikom. Stoprv ovde vani u škurini se je pokazalo koliko ljudi je na ov dan zaistinu došlo u Lovretu. Samo jedan poseban glavni lik je falio: Dokle su vjernice i vjerniki skupa s ukupno 13 farnikov i dušobrižnikov iz svih krajev Gradišća sudjelovali pri svetačnoj prošeciji, je kip Blažene Divice Marije čekao nutri u baziliki.

S obljubljenim ophodom sa svićami ov prvi dan lovretanskoga shodišća ali još dugo nije bio na koncu. Ukupno pet žen je naime i ljetos opet virostova- lo cijelu noć u lovretanskoj crikvi.

Jubilarna maša u nedilju

Drugi dan Hrvatskoga shodišća se je počeo s jutarnjom Božjom službom, ku je služio domaći pater Štefan Vukić. Glavnu sv. mašu dopodne je predvodio onda farnik Rasporka i Pajngrta, Ivan Karall. Oblikovala ju je na poziv patra Štefana Vukića Tamburica Celindof, pod peljanjem Davida Suttnera. Za društvo je ovo bio poseban nastup, jer su u Lovreti guslali jubilarnu mašu prilikom svoje ljetošnje 35. obljetnice postojanja. Jačkarno podupiranje su tamburašice i tamburaši pri tom dostali od seoskoga jačkarnoga kruga. Zaguslali su poznate melodije kot Krist čekao je na ubrovi i Ljubav je pronašla put ali i dijele maše, ku su komponirali i napisali Celindofci Štefan Kokošić i Richard Bedenik.

Nasuprot lani, kad je tradicionalni sajam u pravom smislu riči u vodu pao, su ljetos prilikom seoskoga „Hrvatskoga kiritofa” po sv. maši jur čekali različni izlagači i štandi sa svojimi proizvodi na vjernice i vjernike. Hrvatsko shodišće u Lovreti je po staroj navadi ali završilo sa skupnom vičernjom – s paterom Štefanom Vukićem i farnikom Celindofa, Štikaprona i Vorištana Ignacom Ivančićem – kot i svetačnim izlazom.

DJ