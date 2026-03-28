Prošli petak je došlo u Veliki Borištof bezbroj učiteljev, direktorov ali i školarov. Finale naticanja u jačenju nastaje od izdanja do izdanja veći spektakel ne samo za dicu nego i za roditelje.

Veliki Borištof – Napetost i važnost ovoga naticanja je bilo jur dugo pred samim početkom za viditi. Parkirališće ispred Kuge se je jur otpodne napunilo. Svaki finalist je kanio još jednoč na pozornicu, da zajedno s Paxi zavježba svoju jačku. Oficijelni početak je bio stoprv kratko po 18:00 uri.

Moderator večera je bio Tome Janković, ki je i glavni odgovorni za ovo naticanje. Kot prvoga je pozvao Mihaela Hirschlera na pozornicu, potpredsjednika za sredinu, ki je zastupao obetežanoga predsjednika HKD-a Jožija Buranića. On se je zahvalio nadležnim osobam, uz Tomu Jankovića i Vereni Zeichmann, kot i Kugi. Nadalje je predstavio redoslijed večera. A onda je bilo tako daleko. Marco Barić iz osnovne škole u Vulkaprodrštofu je otvorio naticanje. Slijedilo je daljnjih 13 točkak, četire od tih su bili dueti.

Spektar ukupnih 28 jačak je bio jako šarolik. Neke su se ponovile, a Hajde da ludujemo je bilo ukupno četire pute za čuti u okviru naticanja. Svaki jačkar je imao svoje navijače, neki su imali još i transparente. Štimunga je bila tijekom cijeloga naticanja jako dobra. Po već od poldrug ure je žiri išao u „konklave” da definiraju dobitnike u svi četiri kategorija.

Sada su smili nastupiti izvan konkurencije tri školari OŠ Pinkovac – Katniss Merčanić, Magdalena Knor i Viktor Obojković – ki su sami napisali jačku Ovo su prijatelji. Viktor je pri tom svirao i gitaru. Predstavili su ju u pretkolu, ali nisu dospili u finale. Hirschler je mladim muzičarom predao za uspomenu Krowodnrock CD. Sada je slijedilo slikanje svih sudionikov kot i skupna jačka. Kot prvu su si jačili, uz pratnju Paxov, Hajde da ludujemo. Pokidob u skoro svi grupa nije bilo jasnoga favorita, je žiri dugo tribao za odluku, tako da su slijedile daljnje jačke.

Po jako dugom času se je vrnuo žiri na pozornicu, kamo su i pozvali nadležnu inšpektoricu za većjezično školstvo Karin Vukman-Artner. Ona je istaknula ovakove priredbe kot važan doživljaj za dicu, ki će ostati vječno u uspomeni. I ljetos je bila oduševljena od finala, tako kot i prošle pute. „Muzika je motivacija za jezik”, tako Vukman-Artner, ka se je zahvalila i učiteljem i direktorom, kot i roditeljem da podupiraju ovu akciju. Upozorila je i roditelje, da su oni važni da podupiraju dicu pri učnji hrvatskoga jezika, i da se svi ki znaju i pominaju po hrvatsku. „Dica ćedu vam bit zahvalna za to, da se s njimi pominate, a ti ki ne znaju da to podupirate”, tako je Vukman-Artner apelirala za širenje hrvatskoga jezika.

Zajedno sa žirijom je predala dobitnikom nagrade. U ime žirija je Aleks Vuković istaknuo, kako je ljetos bilo teško najti dobitnike. Zahvalio se je svim finalistom, da su s njevimi doprinosi oblikovali velik i lip koncert. Uz novčanu nagradu su svi finalisti dostali i prozirnu štatuu u obliku mikrofona.

Dojdući Grajam – GRAdišćanska Jačka Mladih – će biti opet za dvoja ljeta.

Kristijan Karall

Dobitniki Grajama 2026.:

1A. kategorija (3. razred):

Sophia Fruhmann-Pint (OŠ Vulkaprodrštof) Emilia Iledić (OŠ Uzlop) Maksimilian Zach (OŠ Nova Gora) i Marco Barić (OŠ Vulkaprodrštof)

1B. Kategorija (4. razred):

Klara Siegl (OŠ Stinjaki) Isabella Andrä i Luisa Pomper (OŠ Nova Gora) Mona Kummerer (OŠ Pandrof) i Roya Gombotz i Deiana Vlasici (OŠ Rasporak/Pajngrt)

2. kategorija

Valentina Buzanić (SŠ Haračun) Xenia Novak (SŠ Sv. Mihalj) Larissa Horvath (MSŠ Veliki Petarštof)

3. kategorija