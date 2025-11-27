Otkad je bivši predsjednik Nacionalnoga vijeća Wolfgang Sobotka inicirao ideju o skupnom forumu za predstavnice i predstavnike narodnih grup i poslanic i poslanikov u Narodno vijeće, se sastaju ljetos jur po drugi put. Ovo ekskluzivno druženje neka predstavlja najvažnije teme, svaki put se predstavljaju jedna ili dvi točke s gledišća stručnoga personala, a i predsjedniki Savjetov za narodne grupe smu u svojih pet minut predstavljati potribovanja.

Ovi forumi su dobro čuvani, predstavnice i predstavniki medijev smu u medjuvrimenu samo već slušati, snimanje i slikanje već nije dozvoljeno. Je li se je od početka ovih forumov jur ča ganulo? Zapravo da, a to u direkciji Parlamenta. Team oko Slovenca Thomasa Kassla je za dojduće ljeto – po 70 ljet Državnoga ugovora „svečujemo” kljetu 50 ljet Zakon o narodni grupa – priredio novo težišće o narodni grupa: Bit će interaktivna izložba za pohodnice i pohodnike, bit ćedu priredbe o i ufamo se s narodnimi grupami, mogućnost peljanja s težišćem o narodni grupa, moći ćedu se kupiti odredjeni produkti narodnih grup kot i posuditi iz biblioteke, ka ima dvi regale s reprezentativnom literaturom. S 500.000 pohodnic i pohodnikov Parlamenta svako ljeto bi ova izložba zaistinu mogla pridonesti većoj vidljivosti narodnih grup. Znatiželjni smo na oficijelno otvaranje 8. januara.

Drugačije imaju ovi forumi i uglavnom trenutna politička gibanja jednu markantnu skupnu točku. Otkad je FP, prvo u zemaljskom saboru u Gradišću, sad izgleda i na saveznoj razini, minjao način nastupanja ovako, da na ovi sastanki već ne potribuju već zaštite za nimške manjine u slavski zemlja, su političke stranke sad najednoč sve istoga mišljenja. Tribaju se čuvati jezik i kultura, narodne grupe su važan dio austrijske raznolikosti, moraju biti vidljivije u javnom kontekstu i obrazovanje se mora jačati. Zadovoljavajuće je slušati ovakovu složnost, a istovrimeno ostaje pitanje, zač je onda toliko otvorenoga na listi očuvanja ili kako neki u medjuvrimenu govoru, na listi revitalizacije? I predsjedniki Savjetov za narodne grupe su hvalili dobru medjusobnu suradnju prošlih ljet i čini se, da su se i oni sada ujedinali, da potribuju točku za točkom, a trenutna točka je školstvo.

Ča u toj složnosti fali? Konkretna akcija, diskusija i živa razmjena. Nije dobar znak, ako su svi istoga mišljenja, ali nije idejov, kako neke stvari ostvariti. Ideje se najbolje rodu iz žive diskusije, iz plodne razmjene različnih mišljenj i iz agilnoga društva.

Dobro je, ako postoju različna potribovanja i dobro je, ako se potribuju istovrimeno. Važno je, da se preispituju svi koncepti, ki postoju i da se zapišuju sve ideje. Nije dost reći, da kanimo čuvati i podupirati narodne grupe, tribamo, politika i savjeti, konkretne plane, kako.