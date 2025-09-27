Hrvatsko selo uz mošonski Dunaj je bilo mjesto velike manifestacije Društva gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj, kade su se spomenuli 175. jubileja rodjenja Mate Meršića Miloradića i 35. obljetnice utemeljenja ove organizacije.
KEMLJA – Sa svetačnom svetom mašom u Crikvi svetoga Mihovila je počela proslava Kulturnoga festivala i obljetnice društva. Predsjednica Hrvatske samouprave Kemlje Julija Ronczai je pozdravila srebrnomašnika, franjevca Vencela Tótha ki ima korijene po majki iz Kemlje. On je u svoji zahvalni riči rekao: „Ponosan sam na to da sam porijeklom gradišćanski Hrvat”.
Vince Hergović predsjednik Društva gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj se je pridružio čestitkam i predao glavnomu celebrantu nagradu za osobit doprinos za društveni razvitak gradišćanskih Hrvatov. Svetu mašu je oblikovala na hrvatskom jeziku kantorica Eva Štipković Laber a štenje i molitve vjernikov su čitali vjerniki u lipoj hatskoj nošnji iz Kemlje i Staroga Grada. Po svetoj maši se je ganula povorka u cimitor kade su položili u ime društva, Hrvatske samouprave i općine vijence na grobu Mate Meršića Miloradića čiju su 175. obljetnicu rodjenja (19. septembar) slavili u okviru jubilarne manifestacije. Školska dica su recitirala pjesmu slavnoga pjesnika.
Bogat folklorni program s čašćenjem
U kulturnom domu se je napunila dvorana s nastupači i njevimi poznaniki. Goste je pozdravila isto predsjednica Hrvatske samouprave Julija Ronczai, ka je ujedno predala rič predsjedniku Vinci Hergoviću. On je pozdravio časne goste med njimi Mariju Pilšić predsjednicu Županijske samouprave Jursko-mošonsko-šopronske županije i Jožija Buranića predsjednika Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću.
Potom je pročitao čestitke Zvonka Milasa državnoga tajnika Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan RH i Miklosa Soltesza državnoga tajnika za vjerska i narodnosna pitanja u Madjarskoj. U svojem govoru je istaknuo početak djelovanja društva, poteškoće i naravno i važne zadatke med kimi je spomenuo i pitanje hrvatskoga školstva na madjarskom dijelu Gradišća. Kako je rekao: „Moramo se boriti, da u svakoj našoj hrvatskoj školi podučavanje hrvatskoga jezika dojde na takov nivo, da dica za ljetodan budu znala govoriti hrvatski iako do onda ništ nisu znala.”
Vinci Hergoviću se je zahvalio i Joži Buranić predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva iz Austrije i predao za dar najnovije izdanje HKD-a o povijesti gradišćanskih Hrvatov. Dodatno je napomenuo: „Iako nas je granica razdvojila, sada već moremo skupa djelati. Zajedno moremo čuda dostignuti”. Čestitkam su se pridružili i načelnica Kemlje Gizela Eller ka se je ujedno zahvalila zastupnikom Hrvatske samouprave Kemlje za čuvanje hrvatskoga jezika i kulture i zamjenik načelnice Miklós Baán, ki je ujedno i pozvao publiku na povijesno predavanje o vezi istaknutih Hrvatov u Madjarskoj.
Kulturni program su oblikovale različne grupe od Bizonje do Petrovoga Sela. Kot prvi i na veselje svih Kemljancev su nastupila dica iz mjesne čuvarnice Sunašce. Potom su na redu bili domaćini Zbor Mali Dunaj ki su med svojimi redi mogli pozdraviti i dicu iz osnovne škole. Slijedili su jačkari iz Staroga Grada med kimi su i rodjeni Kemljanci i Bizonjci.
Na sredini proslave je predsjednik Vince Hergović predao nagrade za osobiti doprinos za razvitak društvenoga života gradišćanskih Hrvatov predsjednici Hrvatske samouprave Kemlje Juliji Ronczai, Evi Šmidt Šmatović čuvarničarki iz Bizonje, Elizabeti Vojnišek članici KUD-a Konoplje iz Kemlje, Franciju Nemethu hrvatskomu aktivistu isto iz Kemlje a u ime čašćenika Petra Škrapića peljača HKD Gradišće iz Petrovoga Sela je preuzeo Robert Škrapić. Dodatno je čašćen i Franjo Völgyi predsjednik Hrvatske samouprave Vedešina ki nije bio nazočan.
Folklorni program nastavio je HKD Gradišće iz Petrovoga Sela, ki je predstavio dvi koreografije i je osvidočio zmožnu publiku da je vridno uložiti čuda truda u podmladak folklorašev. Tamburaški orkestar Kajkavci iz Umoka je začarao publiku sa sviranjem i solopjevanjem tamburašice. Po tam- buraški zvuki je nastupio pjevački zbor Djurdjice iz Sambotela. Člani Roža Pezenhoffer i dr. Sandor Horvath su u duetu jačili, a njih je pratio zbor. Na predzadnjoj točki dugačkoga kulturnoga festivala su svirali Bizonjski tamburaši a folklorni program je završen s nastupom KUD-a Konoplje iz Kemlje. Sudionik i goste su potom pozvali na večeru.
Ingrid Klemenčić