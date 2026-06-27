Dva dane dugo su u najsjevernijem selu pokazali bogatstvo hrvatske kulture, jila i pila. Glavni organizator je Hrvatski kulturni savez i općina Devinsko Novo Selo. A u petak su dodatno otvorili izložbu.

Devinsko Novo Selo – Na treti vikend u juniju je tradicionalno Hrvatski festival u Devinskom Novom Selu. Tako je i ljetos bila ova priredba u subotu i nedilju 20. i 21. junija. Početak je bio u malom dvoru kade su priredila sela Devinsko Novo Selo i Hrvatski Grob ponudu jila i pila. To su bila uglavnom vina uz pecivo. Devinci su nudili dodatno i fržonovu salatu i supu. Ribarsko društvo Beletinec iz općine Sv. Ilije je i ljetos opet peklo ribu na palica. Ribu su nudili i mjesni lovci uz bogatu ponudu dvih drugih štandov.

Prilikom ove gastronomske ponude je na maloj pozornici sviralo domaće tamburaško društvo Črip, a Turistička informacijska kancelarija je nudila suvenire.

Kulturni program s gosti iz Hrvatske

Ljetošnji festival je bio priredjen pod geslom U korijeni je naša priča. Tako su u petak nastupili samo sastavi iz Hrvatske. Po festivalskoj himni je moderatorica Kristína Neczliová pozdravila brojne časne goste. To su bili med drugim Mirko Boch od Hrvatskoga veleposlanstva u Slovačkoj, delegacija iz Vukovara na čelu s Goranom Bendrom, predsjednikom Gradskoga vijeća grada Vukovara kot i delegaciju iz partnerske općine Sv. Ilija na čelu s načelnikom Marinom Bosiljem.

Iz Slovačke su bili nazoči samo zastupiniki općine Devinsko Novo Selo na čelu s načelnikom Dariusom Krajčírem, vicenačelnicom Beatom Janatovom i peljačicom općinskoga ureda Marijom Koprdovom. Od sebe razumljivo je bio nazoči i predsjednik Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj (HKSS) Radoslav Janković kot i mjesni predsjednik HKD-a Rastislav Šimković.

Boch, Janković i Krajčir su u kratki govori pozdravili goste. Boch je izrazio veliko veselje, da Hrvatska more podupirati ov festival (putem Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan RH). Krajčir je onda otvorio ljetošnji 37. festival hrvatske kulture.

Kulturni program je počeo s nastupom Kaptolačkoga tamburaškoga orkestra pod peljanjem dirigenta Davida Rališića, ki je namješćao glavnu dirigentica i voditeljicu orkestra Anu Šmitpeter. Na vrhunskoj razini su predstavili instrumentalne kusiće i jačke kot Kirbaj u Parizu, Tokio Rain, Sve što dobro nosiš ili Slavonsku rapsodiju.

KUD Beletinec ki je došao na poziv općine Devinsko Novo Selo je predstavio koreografiju Suseda. Slijedila je daljnja grupa iz Hrvatske i to iz Like. Folklorni ansambl Dr. Ante Starčević na čelu s Dragicom Rogić i HKUD Degenija iz Gospića su oblikovali poslidnju točku kulturnoga programa. Jačkami i različnimi koli su predstavili tradiciju iz Like uz pratnju na dangubica odnosno samo stupanje prez glazbe.

Po kraćoj pregradi je Duo Gacka – to je rijeka ka teče kroz Liku – zabavljala goste ki su i marljivo tancali.

Nedilja sa hrvatskom svetom mašom

Jednoč u ljetu je na glavni nediljni termin u jedanaesti dopodne (imaju naime četire maše nediljom, hrvatska je jednoč u misecu rana) hrvatska sveta maša u Devinskom Novom Selu. Glavni celebrant je bio mjesni farnik Andrej Kalamen, a muzički su mašu oblikovali zbor Rosica uz pomoć gostov iz Hrvatske. Po svetoj maši su Ličani zaplesali staro ličko kolo pred crikvom, kade su pozvali i druge vjernike da se pridružu.

U tri otpodne se je nastavio festival s povorkom kroz stari dio Devinskoga Novoga Sela. Početak je bio kot Vile Košćal i put je peljao po ulici Na vyhliadke i Na grbi i uz crikvu opet do dvora F-centra. Ognjobranci su pokusili hladiti cestu s vodom, ča se je samo ograničeno ugodalo. Zato su bile ljetos priredjene i dvi dodatne štacije, da bi bilo dovoljno mogućnosti za okripiti.

U velikom dvoru F-centra je počeo kulturni program u pol petoj. Ovput su festivalsku himnu Pozdravljen budi Horvat uživo jačili. Časni gosti, ki su bili otprilike isti kot i na subotu, do zvana zastupnika hrvatskoga veleposlanstva su pri tom sidili opet u prvom redu u žarkom suncu. Brojni gosti su iskali mjesto u hladu dvih velikih lipov farskoga dvora.

Jur tradicionalno je otvorio kulturni program zbor Rosica pod peljanjem Ote Gregora i uz pratnju Čripa veselim i zabavnim programom. U nastavku su oblikovali Tamburaški orkestar Konjic kot i Ljuljanka daljnjih pet točak programa. Tancala je Miniljuljanka, sridnji i veliki sastav. Predstavila se je i narašćajna grupa TO Konjic pod peljanjem Jurice Maasza. Dvimi jačkami je nastavio Črip i dičja folklorna grupa Grbarčieta je predstavila koreografiju Zelena je sva krajina. KUD Beletinec je u nedilju pokazao koreografiju Tri koraka, a MJD iz Hrvatskoga Jandrofa je predstavio tri jačke. Klapa Rožica je isto tako imala nastup s trimi klapskimi jačkami.

Chorvatanka iz Hrvatskoga Groba je predstavila četire jačke a završetak su opet načinili gosti iz Like bogatim folklornim tančenim i jačenim programom. Po završetku programa je došao vjetar i kratka godina. Devinsko Novo Selo je bilo samo na rubu ovoga nevrimena, tako da se je moglo programom nastaviti. A ovde su za zabav svirali Čunovski bećari kade se je isto tako jako čuda tancalo.

Otvaranje izložbe u petak

U petak su HKSS i Hrvatski muzej pozvali u peti otpodne na ponovno otvaranje izložbe o Franu Kurelcu. Dodatno je Rado Janković, ki je velikim dijelom sastavio ovu izložbu predavao o ovom znamenitom sabiraču naših jačak, ki se je rodio u Bruvnu u Liki i je umro u Zagrebu.

Po ovom oficijelnom dijelu su priredili malu agapu pri koj je svirao opet Črip. Oko 50 ljudi je došlo na ov predvečernji program Hrvatskoga festivala. Izložba o Kurelcu je otvorena do 10. augusta.

Kristijan Karall