Tipične „božićne” biljke se sada rado hitu. Zapravo to nije potribno, ar s malim trikom svako ljeto na novo cvatu.

Nedavno sam u stanu prijateljice vidila takozvanoga „božićnoga kaktusa“ (zapravo se zove Schlumbergera), ki prem božićnoga vrimena nije cvao. Pokidob sam sada dostala sliku, da je moj trik funkcionirao, je morebit vrime, da dilimo ovu „tajnu“ sa širjom javnošću.

Kitice i konzum

Tajna se zove fotoperiodizam i kadakoč, kada se kitice još nisu konzumirale kot kakov potrošački materijal za par misec, su to činile sve vridne domačice (za muže osobno ne znam). Danas naime dost ljudi ne zna, da bi čuda ovih zimskih kitic, ke cvatu oko Božića i su zato tako obljubljene, preživilo duga ljeta. Konkretno su to ove „božićne kaktuse“ i „zvijezde“ (Euphorbia pulcherrima), amarilis (Hippeastrum) ili „Kristuševa koruna“(Euphorbia milii), ka, čini se, već nije u modi. Ove kitice se rado nosu kot dar pred Božići, a ako onda najkasnije na rano protuliće zgubljaju lišće ili se povuču, završu u biotoni.

Biljke kratkoga dana

Ali najzad fotoperiodizmu, ta je naime odgovoran, da raslina opet cvate ili ne. Ovisnost kitice i nje razvitka se zove fotoperiodizam. Biljke pri tom ne miru dužinu svitlosti, nego dužinu škurine. Polag toga se more razlikovati med takozvanimi biljkami dugoga dana, biljkami kratkoga dana i dnevno neutralnimi biljkami. Spomenute kitice za zimsku dob spadjaju u kategoriju „biljke kratkoga dana“. Hormonski sustav biljkov stopr kod odredjene dužine škurine počinje producirati cvijet.

Najzad u sela 1970-ih ljet, vrime, kad su ove egzotične rasline počele dohadjati iz prašumov i drugih klimatskih zonov. Moja baba je imala svaku pojedinu odzgora spomenutu kiticu. Nijednu nije kupila dvakrat. One samo nisu cijelo ljeto prebavile na istom mjestu. A to je ključna točka. Pokidob je u naši soba na jesen presvitlo i pretoplo, biljke ne dostaju tu potribnu škurinu i ne produciraju cvijeća, onda nisu „zanimljive“ za dnevnu sobu i ovako završu u otpadu.

Plan za uzgoj

Pokidob sada znate bolje, slijedi plan za ovo ljeto. Do protulića ostaju ove kitice na tom reprezentativnom mjestu na kom je kanite imati. Po ljetu prebavu ove kitice još i rado vani, živu ali i dobro u stanu, a na jesen idu u škurinu. Na selu su to hladnije pivnice, u gradu su to škuriji i hladniji hodniki ili još i vani u stubištu. Iako već nisu na vidiku, zaljivati se ipak moraju. Čim pokažu prve cvijete je opet vrime za dnevnu sobu.

TG