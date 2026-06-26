Prošla subota će ostati u pamćenju svim ljubiteljem hrvatske pop glazbe i različnim generacijam, ki su se na ovom programu po nekoliki ljeti našli.

Hrvatski Židan - Još na početku ovoga ljeta su organizatori najavili mega priredbu s različnimi ponudami. Uz folklorni program sa Židanskimi zvjezdicami i polaganjem vijencev je začarala muzička ponuda gradišćanske Hrvate s ov i onkraj granice. Uz glavnu organizatororicu, predsjednicu Hrvatske samouprave Hrvatskoga Židana Mirjanu Steiner je veliku ulogu uzeo u ruke Andraš Pantoš i postali su kot dobre duše ove ogromne priredbe. Na muzički spektakl su pozvali Gazde iz Hrvatske i Koprive iz Petrovoga Sela.

Spomenpriredba kod spomenika

Kot voditeljica priredbe je Mirjana Steiner mogla pozdraviti časne goste, med kimi su bili veleposlanik Republike Hrvatske dr. Mladen Andrlić; Viktoria Strompova zastupnica Madjarske Vlade; Ivan Gugan glasnogovornik Hrvatov u Madjarskoj; Rajmund Filipović predsjednik Županijske hrvatske samouprave Željezne županije i Ronald Derdak zastupnik Velikoga Borištofa. Štatua Prijateljstva narodov pred kulturnim domom je postavljena sredinom osamdesetih ljet i napravio ju je kipar Sándor Várady. Tri žene u nošnja u polukrugu simboliziraju uprav u ovom selu miran suživot narodov ki jur stoljeća živu na ovom teritoriju. To su Madjari, Hrvati i Nimci. Uz većinski narod su Nimci imali isto važnu ulogu uz Hrvate u gospodarskom i kulturnom životu regije. Tako se selo ističe i na vjerskom i kulturnom polju.

Na svoji društveni mriža su i glasnogovornik Hrvatov u Madjarskoj i zastupnica Madjarske Vlade istaknuli kako je važan suživot narodov i sada u Hrvatskom Židanu. Po kratkom folklornom programu je bio djelatni sastanak sa pozvanimi gosti i načelniki susjednih sel, kade su razgovarali o važni pitanji hrvatske zajednice ter o tomu kako znaju još poboljšati njeve interese i na državnoj razini. S veleposlanikom Andrlićem su se ujedinali kako bi bilo važno organizirati susret narodnosnih glasnogovornikov i veleposlanikov njihovih matičnih domovin.

Fenomenalni koncert uz perfektnu organizaciju

Jur na ulazu sela se je vidilo, da organizatorski štab na čelu s glavnimi organizatori i cijelim selom su bili pripravni na ovu fenomenalnu priredbu, na ku su jur u pretprodaji prodali oko devetsto ulaznic. Ognjobranci, posluživački tim obitelji Singer iz Prisike, dobrovoljni Židanci na ulazu za kontrolu karte i dobre duše u kuhinji su bili garancija zato, da nijedan neće ostati niti žajan, niti gladan na ovom koncertu, a asfaltirano igrališće moralo izdržati tanac i cijelunoćnu feštu je svidočanstvo, kad su pozvane grupe dobro animirale publiku.

Prvo su počele Koprive iz Petrovoga Sela, ki jur poznaju sve muzičke želje navijačev, tako nisu mogli izostati veliki hrvatski hiti niti jačke narodnih tancev. Publika je pokazala svoju vještinu i u izdrživosti i u folkloru. Kot šlag na tortu su po nekoliki ljet pauze mogli zadobiti srce svojih fenov Gazde iz Hrvatske, ki su uz svoje obljubljene jačke igrali i hite iz hrvatske pop scene. Po tri ura su opet mogle Koprive završiti fenomenalnu feštu.

Ingrid Klemenčić