Vesna Crnić Grotić, stručnjakinja komisije Vijeća Europe na redovitom monitoringu o implementiranju Europske čarte za regionalne i manjinske jezike, rekla je prema ORF-u, da imaju sve manjine ča skupnoga u ponašanju. Čuda puti vidu situaciju negativnije nego je zapravo, a države uprav obrnuto. One obično polipšaju situaciju. To je u prvom redu logično: Države moraju ispuniti odredjena prava. Ako ada ča nije ispunjeno, triba se to lipo zapokati, da ne bi veljek u oko spalo. A ako manjine svakih pet ljet imaju vrlu rijetku mogućnost, da se tužu o situaciji i da je zaista gdo kani poslušati, onda ćedu sigurno malo deblje namazati, nego ča bi odgovaralo.

S ovom izjavom se vjerojatno neće svaki složiti. Zač? Morebit ar za njega zaista nek postoji škura sadašnjica puna problemov. To se dobro zrcali u riči, ke su mi prošli tajedan ostale u pameti i ke su bile izrečene u vezi s hrvatstvom. To su bile ništarije, svinjarije i bezobraznost. To su riči, ke su ljudi sprogovorili u vezi s novinami, društvi i/ili drugimi akteri u hrvatskom svitu.

Ne triba se svaka situacija polipšati. Znamo mi dobro, kade su velika gradilišća naše manjinske politike i još bolje znamo uticaj asimilacije na situacije narodne grupe. Ali smo jur koč premišljavali o tom ča to čini s človikom, ako samo negativno misli? U vrime, kada su mentalni problemi nastali otvorene teme, u vrime, kad sve već mladih trpi pod ovakovimi problemi, nastalo je i baratanje s njimi javna tema.

Iskajte jednoč po internetu ili veljek pitajte umjetnu inteligenciju o „negativni misli” i dostat ćete tisuće i tisuće odgovorov i člankov. A bar toliko štrategijov ćete najti, kako preobladati ovakove situacije. Ako ada koč poslušam visoke funkcionare, odbornice ili pedagogice i pedagoge onda sebi uvijek postavljam pitanje, kako utiče ova negativnost na njevo djelo i projekte, ke načinjaju. Stalno vrtati negativne misli naime utiče na sposobnost fokusiranja i koncentracije. A kako prez fokusa i koncentracije uspješno djelati? Neka prijateljica se je nedavno potužila, da ne razumi, zač gradišćanske Hrvatice i Hrvati ne moru svečevati svaki projekt i ga iskreno uživati prije nego idu na drugi. Ona da je to vidila kod drugih manjin po Europi i njoj da se to jako dobro vidi. Onda da bi narasla i motivacija, da se primi za ča novoga.

Rič, ka je u vezi s tim opet u trendu, je manifestiranje. To je svisno okretanje misli prema ciljem i ovako uticati na realizaciju tih misli i željov. Na socijalni mediji povidaju zvijezde, kako im je to pomoglo dostignuti svoje cilje. Da imaju društvene i političke okolnosti isto svoj značajan udio na stvarnosti se ne smi zabiti. Pokus je ipak vridan. Ada drage zastupnice i zastupniki, pogledajte novine i najdite si teme, kade morete pozitivno koč i ča pozitivnoga reći.