Po 13. put je subotu, 18. oktobra u Petrovom Selu Hrvatska državna samouprava organizirala naticanje u jačenju MiCROfon. Ljetošnje izdanje je dobila Danica Handler.

Petrovo Selo – Zbog samoga imena Kulturnoga doma, čuda puti još nije garantirano, ča će se zaistinu najti na priredba u njem. Priredba, ka je svakomu Kulturnomu domu dostojna, je svakoljetno iskanje najbolje hrvatske jačkarice ili hrvatskoga jačkara u Madjarskoj. Priredba se zove MiCROfon, priredjuje se jur po deveti put i je iz muzičkoga gledišća jedna od najzanimljivijih priredbov i med gradišćanskimi Hrvati.

Priredjuje je Hrvatska državna samouprava, a to jur od početka u Petrovom Selu. Da je Petrovo Selo dobro mjesto za muzičarke i muzičare, pokazuje svako ljeto na novo veliki MiCROfonband, koga pelja Robert Harangozó i ki objedinjuje muzičarke i muzičare iz domaćega Petrovoga Sela, Unde, Hrvatskih Šic i Sambotela. Ov sastav stvara najbolje uvjete za mlade pjevačice i pjevače, ki se kanu iskusiti na velikoj pozornici.

11 mladih iz četirih držav

Ljetos je to bilo 11 mladih od 15 ljet. A ljetošnje izdanje imalo je i premijeru. Lani je na priredbi jur sudjelovala sudionica iz Srbije, ljetos su s Ana-Marijom Sagmeister iz Stinjakov i Tomislavom Jankovićem iz Hrvatskoga Jandrofa po prvi put sudjelovali i jačkarica odnosno jačkar iz susjedne Austrije i Slovačke. Iz madjarskoga Gradišća naticale su se Luca Árva iz Prisike i Danica Handler iz Petrovoga Sela. Ostale kandidatice su bile iz svih krajin, kade živu Hrvati u Madjarskoj. Nekoliko njih je jur koč sudjelovalo, nekoliko drugih je po prvi put stupilo pred mnogobrojnu publiku u petroviskom Kulturnom domu. Redoslijed je za svaku i svakoga isti: Moderatori večera – ljetos opet dobro raspoloženi Mirjana Steiner i Andrija Handler – prvo predstavljaju kandidata i kandidaticu, ki se onda u kratkom razgovoru sami predstavljaju, a veljek potom svoju jačku.

Od Severine do Novih fosilov

Izbor jačak je i ljetos jasno pokazao, ča je obljubljeno med mladimi. Severininih jačak je bilo već nego muži na pozornici – uz Tomislava Jankovića naticao se je još Kristijan Baka iz Kerestura. Uza to je nadalje obljubljena Jelena Rozga i Magazin, a Novi fosili ostaju i za mlade generacije zanimljivi, ar je povezuju sa spominki iz ditinstva ili slušaju je nadalje na hrvatski priredba i su tako dio njevoga muzičkoga identiteta. Izbor je segao od polakih baladov do izazovnih brzih hitov.

A čulo se je, da su i sve jačkarice i jačkari jur od ditinstva povezani s muzikom. Ili su člani kakove folklorne skupine, sviraju različne instrumente ili jaču solo ili u drugi sastavi. Muzička razina je ljetos bila jako visoka. To je potvrdio žiri. Ljetos su to bili Ambrus Škrapić, glumica Čarna Kršul i jačkar Dubravko Laco. Kot je rekla Kršul u ime žirija: „Svi su bili fantastični, ali mi u žiriju smo se jako lako složili.”

Koncert Dubravka Laca

No prije nego je žiri objavio rezultate je publika mogla još nadalje uživati u koncertu visoke razine. Ljetošnji gost je bio jačkar Dubravko Laco, poznat kot bivši jačkar Tonija Cetinskoga i sada isto aktivan u projektu Falling in Between. Laco je publiku omekšao vlašćom jačkom i hrvatskimi hiti i ovako zaokružio koncertni večer.

MiCROfon ostaje u Petrovom Selu

Nagrada ovoga naticanja u jačenju za mlade, stakleni mikrofon, za ljetošnje izdanje je ostala u Petrovom Selu. Zadnja kandidatica naticanja, Petrovišćanka Danica Handler, je s jako dramatičnom baladom Kako sam te samo voljela od Magazinov i svojim jakim i ravnim glasom veljek osvidočila žiri i publiku. Druga je nastala kandidatica iz Vojvodine Matea Miković isto s baladom, a to Severininom Grad bez ljudi, a treto mjesto je osvojila Dora Goher s jačkom Odlična stvar Antonele Doko.

Tereza Grandić