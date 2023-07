Melancani su obljubljeno ljetno povrće, ki se moru i kod nas uzgajati u vrtu. Malo o pravilnom uzgoju.

Došli smo do najlipše sezone u vrtu, sezone, kada je konačno i plodovito povrće kot je pradajz, paprika ili melancani zrelo. Med plodovitim povrćem se melancani osebujno istakne sa svojimi lipimi velikimi lilastimi cvijeti. A i sam plod se more koristiti na različni načini: kot namaz sa česnom ili kao glavni sastojak poznatoga Ratatouillea.

Različne vrsti – Različne plode – Za sadnju je sada u juliju jur prekasno, ali čim važnije je sada prava njega za melancani, da nastanu plodi čim veći. Melancani su prošireni na cijelom svitu, osebujno čuda se uzgaja u Afriki i Aziji, a isto u južni dijeli Europe. Zato postoji jako čuda vrsti različnih oblikov. Iz supermarketa poznamo škurolilasti plod u duguljastom obliku. U vrtu moremo naravno uzgajati i druge vrsti. Turske vrsti na primjer izgledaju kot male črljene kuglice, postoju jako velike krugle vrsti, ke imaju posebno mesnati okus, a od poznatih lilastih melancanijov se u naši regija u vrtu daje osebujno dobro uzgajati vrst „Zora”, ka je i jako rodna.

Čuda sunca i gnjoja – Uglavnom se more reći, da jedna raslina rodi barem tri do pet plodov. S odabirom prave vrsti za vašu klimu, toploga mjesta i osebujno dobro pognjojene zemlje morete računati s većom berbom ča do deset i već plodov. Ako su vaše rasline sada jur lipo velike i nosu prve plode, dajte im kakov kolac od jednoga do poldrug metra, na koga privežete svaku kitu s plodom. Plodi, osebujno ove velike vrsti moru nastati jako teške i se rado otkidaju, osebujno kod ljetnih nevrimen. Po prvoj berbi morete i još jednoč gnjojiti raslinu i ju tako natentati na drugo cvanje. Morete pripremiti gnjoj od kopriv ili preslic, s kim redovito zaljivate rasline. Melancani imaju rado čuda sunca i toplo mjesto. Najbolje im godu mjesta uz kakovu zid ili u povišenoj gredici. Ali nije samo to važno, nego i to koliko sunca i zraka dostigne raslinu. Slično kot paradajz gonit će i melancani jako čuda mladic u pazušći listov. Rasline nastanu jako guste, a osebujno plodi, ki visu na nutarnji kita se slablje razvijaju. Neki još i jednostavno ne spametno zreju i dostanu gorki okus i drugu farbu. Morete ada otkinuti liste iz pazušca listov kot kod paradajza. Ako raslina ima jako čuda mladic, morete odibrati tri do pet najlipših. Druge ćete odstraniti, ar imate drugačije jako čuda malih melancanijov.

I zlatica ljubu melancani – Melancani su u rodu s krumpiri i paradajzom, potribuju slično i su zanimljivi za iste škodljivce. Osebujno ako uzgajate krumpir u vrtu, poznate zlatice. A zlatice se rado proširu i na melancani, ako je u susjedstvu krumpira. Zato je osebujno važno, da sada provjerite liste melancanija na zlatice. To znači odstranite jaja s dolnje strani lista, i išćete ličinke odnosno jur zlatice. One moru učiniti isto s vašimi melancani, ča činu s krumpiri, a ako je jednoč počela invazija, ćete ju samo teško zaustaviti. A to za ov ukusni plod vrta ne kanimo.

Tereza Grandić