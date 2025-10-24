Jesen je moja najdraža modna sezona, a to ima čuda razlogov kao na primjer tople materijale, layering ili jesenske farbe.

Prošlo ljeto smo u jeseni vidili farbu bordo u svakoj trgovini. I ovu jesen je bordo još u trendu, ali pridružila nam se opet nova trend farba: čokoladno-kafecko. U ovom članku ću s vami dijeliti savjete za kombinaciju farbov i materijalov!

Kombinacija farbov

Najlakše morete stvoriti lipi jesenski outfit ako kombinirate čokoladnokafecku farbu s neutralnimi farbami. Neutralne farbe su na primjer črna ili bijela farba, krem ili bež. To su farbe, ke skoro svaki od nas ima u svojoj garderobi i rado nosi u jeseni. Čokoladnokafecka farba napravi statement i dodaje svakomu outfitu malo topline i svist za stil. Neutralne farbe dobro funkcioniraju u kombinaciji, jer ove nijanse dobro harmoniraju s ovom farbom. Meni peršonski se jako dobro vidu outfite sa čokoladno kafeckom farbom od glave do pete. S ovom „kombinacijom“ svenek izgledate dobro spravni, modni i ne tribate čuda vrimena kod sastavljanja outfita.

Najpopularniji materijali

Ovu jesen je umjetna koža u trendu, posebno umjetno velurska koža (Rauleder). Momentano postoji veliki izbor online i u trgovini, tako da imate čuda mogućnosti za vašu jesensku garderobu. Ki od vas novu jupu išće, more si svakako kupiti jupu od velurske kože u čokoladno kafeckoj farbi.

Na internetu i kod poznatih ljudi ki stoju u javnosti se trenutno i vidi čuda denima u škuro kafeckoj farbi – to je isto dobra mogućnost za kombiniranje. Za sve ki rado nosu elegantne outfite su samit i svila najbolji izbor.

Modni dodatki kao akcenat

Kad sastavljam outfit za svakidašnjicu mi je važno, da outfit ima „ono odredjeno nešto“. To se more lako dostignuti, ako se integrira jedan poseban modni dodatak u outfit. U jeseni i zimi to moru biti na primjer štrimfe, kapa, torba ili čižme (najbolje čižme i druge cipele za hladno vrime ljeta ću vam u dojdućem izdanju predstaviti). Ako su ovi akcenti u čokoladnokafeckoj farbi, onda more i ostanak outfita biti u drugoj farbi. Svakako će vaš outfit biti pravi privlačan za poglede!

Ana-Marija Sagmeister