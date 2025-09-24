Na poziv Austrijsko-hrvatskoga društva je novi predsjednik Thomas Steiner pozvao Društvo Rešetarić, da predstavlja nazočnim školski projekt za Beč.

BEČ – U Hrvatskom centru je četvrtak, 18. septembra, Školsko društvo Rešetarić na čelu s predsjednicom Gabrielom Novak-Karall predstavilo brojnoj publiki, kako bi mogao izgledati hrvatski školski sustav u Beču. Med nazočnimi su bili i brojni zastupniki politike kot poslanice u Nacionalno vijeće Gudrun Kugler (VP) i Pia Wieninger (SP). Olga Voglauer i Rudolf Taschner su se dali zastupiti od svojih suradnikov, a od poslanikov u bečki zemaljski sabor bio je nazočan Hannes Taborsky (VP).

Predsjednica Školskoga društva Rešetarić Gabriela Novak-Karall i predsjednik češko-slovačkoga školskoga društva Komensky Karel Hanzl su u svoji predavanji predstavili sadašnje stanje napora oko školskoga sustava za austrijske narodne grupe u Beču. Pokušaj odgovorov na najvažnija pitanja.

Gdo je školsko društvo Rešetarić?

Školsko društvo Rešetarić je bilo lani osnovano. Ljetos na protuliće je Gabriela Novak-Karall bila odabrana prvom predsjednicom. S njom u odboru zastupaju Simone Marko, Adrijana Markon-Jurčić, Petar Tyran, Vera Buranić, Aleks Vuković, Sophie Hajszan i Viktorija Binder interese ovoga društva.

Zač se zove školsko društvo Rešetarić?

Kot je rekla predsjednica Gabriela Novak-Karall povezuje ime Rešetarić veljek tri za hrvatsku narodnu grupu važne osobe. S jedne strani je to poznati muzičar nažalost jur pokojni Vili Rešetarić, ki se je osebujno zalagao za ljudska prava i pred svim pod starost pokazao na svoje hrvatske korijene, a s druge strani su to bili i brati Hermann i Hubert, vjerojatno najzaslužniji borci za prava gradišćanskih Hrvatov u 20. stoljeću.

Na ki jeziki će se podučavati?

Koncept škole predvidja dva obrazovne jezike, a to hrvatski i nimški. Pri tom se dite alfabetizira na jeziku, na kom je jače. O tom odlučuju pedagogice i pedagogi. Uz ta jezik se od samoga početka uči i drugi jezik. Školsko društvo Rešetarić predvidja za školu takozvani hrvatski standard kot obrazovni jezik, ada novoštokavsku varijantu, kot je u Hrvatskoj službeni jezik. Uza to kanu nuditi dodatnu ponudu gradišćanskohrvatskoga i kanu uključiti gradišćanskohrvatski jezik i kulturu u sve relevantne predmete.

Privatna ili javna škola?

Pokidob u Beču ne postoji manjinski školski zakon kot u Gradišću i u Koruškoj je situacija za ovakov obrazovni kampus drugačija. Pretkip Školskoga društva Rešetarić, češko-slovačka Komensky škola, je organizirana kot privatna škola s pravom javnosti, to znači da se učiteljstvo plaća od saveza, stroške za infrastrukturu i sve ostalo nosi škola privatno. Školsko društvo zagovara ovakovo rješenje i zbog drugoga aspekta. Ono vidi uspjeh škole i u tom, da ju oblikuje i nosi Društvo iz gradišćanskohrvatske manjine. Društvo Komensky kot i Školsko društvo Rešetarić potribuju na osnovi podlogov iz 2017. ljeta minjanje Zakona o privatnom školstvu. Konkretno se neka minja zakon ovako, da osigura potpuno financiranje za ov privatni tip škole za austrijske narodne grupe. Ovakove privatne škole pravoda ne smu biti konkurencija postojećim školam u Gradišću i u Koruškoj, ke baziraju na Manjinskom školskom zakonu.

Koliko Hrvatov živi u Beču?

Kod diskusije u Centru se je i potom već puti postavilo pitanje, koliko Hrvatov živi u Beču. Škola, tako Novak-Karall, nije isključivo mišljena za Hrvate, nego za sve, ki se zanimaju. Polag Štatistike Austria živilo je 2023. ljeta u Beču kih 27.000 hrvatskih državljanov. Hrvatske korijene ima znantno veći broj. Ča naliže gradišćanske Hrvate živi polag Hrvatskoga centra otprilike jedna tretina narodne grupe u austrijskom glavnom gradu, to bi bilo kih 10.000 ljudi. Na Društvu Rešetarić će sada biti da promovira školu, da bi mogao dokazati zanimanje roditeljev za ovakov školski sustav.

Kade bi se mogla nahadjati Rešetarićeva škola?

Projekt hrvatske škole u Beču usko je povezan s drugimi narodnimi grupami, ke isto tako djelaju na ovakovi obrazovni sustavi na svoji jeziki. Pretkip svih je Komenskyjeva škola, ka se nahadja u tretom bečkom kotaru. Pokidob Komenskyjeva škola raste i odgovorni gledaju u pozitivnu budućnost s mogućnosti obrazovanja na drugi manjinski jeziki, bi Komenskyjeva škola jur imala objekt u blizini sadašnjih zgradov, ka bi se tribao još adaptirati za potriboće školske zgrade.

Ke škole neka pokriva Rešetarićeva škola?

Školsko društvo Rešetarić zagovara obrazovni sustav od čuvarnice do mature kot to ima i Komenskyjeva škola. To bi bila čuvarnica, osnovna škola, potom bečka sridnja škola i ujedno i dolnji razredi gimnazije kot i viši razredi gimnazije do 8. razreda, kade se more onda i maturirati.

Tereza Grandić