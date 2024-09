Gdo ima pelargonije doma, ta će prema jeseni opaziti male zelene ličinke, ke žeru lišće i cvijete. Govor je o pelargonijinom plavcu.

Članki o škodljivci su očividno obljubljeni. Čini se, da moremo samo onda uživati vrt, ako imamo ča, čemu se moremo pošteno tužiti. Ča nam mora biti svisno: Minjanje klime donest će nam još dost škodljivcev, ki ćedu se zbog manjkajućih neprijateljev jako brzo širiti. Koliko škodljivi su zaistinu, o tom mora svaki pojedinačno za se odlučiti. Zanimljivo je naime: Imamo i škodljivce, ki napadaju samo kitice, ke su same koč došle iz drugih krajin k nam. Govor je o moji obljubljeni pelargonija.

Pelargonije, vjerojatno najproširenija balkonska kitica Austrije ima jur dugu povijest ovde. Od sredine maja do kasne jeseni goni pouzdano cvijet za cvijet. Za druge živine prirode je donedavno bila nezanimljiva, ar nje cvijet nima nektara. U prošli ljeti se je ipak gdo smilovao. U Austriji se naime širi metulj, ki je još i dostao ime od svoje najdraže kitice. Pelargonijin plavac (cacyreus marshalli) se u Europi po prvi put zapisao 1978. ljeta u Velikoj Britaniji. Od devedesetih se širi na Baleari, a odonda se svako ljeto u drugoj zemlji zapisuje prvi trag ovoga metulja plavca.

U Hrvatskoj su ga po prvi put opazili na Lošinju 2008. ljeta, u Austriji su ga našli u Istočnom Tirolu 2011. ljeta. Odonda u topli ljeti dohadja iz južne Španjolske k nam, polaže svoja jaja na pelargonije, producira jednu do dvih generacijov i crkne prik zime, ar su mu te još prehladne. Na Baleari, medjutim, je situacija drugačija: Onde more se pojaviti u toliko veliki količina, da su pelargonije ili uglavnom geranije po pohodu već kumaj prepoznatljive.

A kako je to kod nas? Male zelenkaste ličinke živu na pelargonija i žeru lišće i cvijeti. To je onda i uzrok, zač na jesen već tako gusto ne cvatu, neki cvijeti još i zaranije otpadaju. Sad moremo ovu pojavu smatrati generalnim rizikom, ako kanim uzgajati ove šare klasičare. Gdo i to ne more trpiti, ta si pravoda more pomoći s prirodnimi sredstvi, ka ćedu zničiti ličinke odnosno jaja. Lušije, ada sapunaste vode i ulje ubijaju ličinke, važno je, da pažljivo baratate i gledate, da ne kapi preveć u zemlju, ar će to škoditi i bićem onde. Ja za se i svoj vrt sam se toga problema riješila na drugi način: Ne špricam protiv nikakovih ličinkov, nego sam pelargonije zaminila ljekovitimi biljkami. Te ne žeru ličinke, nego ja.

TG