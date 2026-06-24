Djelatna grupa za novi zakon

U konferenciji za štampu su ministrice Bauer i Sporrer objavile novosti. Za Zakon o narodni grupa će se formirati nova djelatna grupa, a u Koruškoj će se proširiti dvojezično sudstvo.

Beč – Konferencijom za štampu su četvrtak, 18. junija, otpodne ministrica prava Anna Sporrer i ministrica za integraciju i narodne grupe Claudia Bauer prezentirale novosti na području austrijskih narodnih grup. Ministrica za narodne grupe Claudia Bauer je otovorila konferenciju s uvodom o narodni grupa i o tom, koliko je ona, ka dohadja iz dijela Austrije, kade su narodne grupe manje prezentne, po brojni razgovori s pripadnicami i pripadniki manjine počela cijeniti to djelovanje. Angažman tih ljudi da zasluži priznanje i pred svim vidljivost, tako Bauer.

Sve autohtone narodne grupe na ustavnu razinu

Zbog spominjanja hrvatske i slovenske narodne grupe u Članu 7 Austrijskoga državnoga ugovora imaju ove dvi autohtone zajednice posebnu ustavnu zaštitu. Ostale četire priznate autohtone narodne grupe, češka, slovačka, madjarska i romska zajednica su samo u odredbi kot takove priznate. U budućnost da neka ada sve narodne grupe budu pod ustavnom zaštitom.

Forum narodnih grup

Zakon o narodni grup svečuje ljetos 50. obljetnicu od sastavljanja 1976. ljeta. Austrijski parlamenat je ovom prilikom posvetio težišće narodnim grupam. A narodne grupe su ovom prilikom odnosno jur lani prilikom 70. obljetnice Državnoga ugovora potribovale amandman toga zakona. Ministrica Bauer je u vezi s tim sada najavila, da će se sazvati Forum narodnih grup, ki će se sastojati od Savjetov za narodne grupe kot i od ekspertic i ekspertov. „Ovako ćemo stvoriti strukturirani okvir za diskusiju, da moremo otvoreno govoriti, na ki područji su potribna poboljšanja i kade moremo i u budućnosti najbolje podupirati naše narodne grupe.” Kad će se po prvi put sazvati forum, je li ćedu biti sve savjetnice i savjetniki zastupani ili samo predsjedniki i potpredsjedniki i ke stručnjakinje i stručnjaki ćedu biti u djelatnoj grupi još nije objavljeno. U zadnjoj sličnoj djelatnoj grupi za prvi pokus novelacije 2009. je med drugim sudjelovao stručnjak Dieter Kolonović, ki je nedavno u Parlamentu prezentirao ondašnji prijedlog i ga je nazvao „još uvijek aktualnim”.

Dvojezično sudstvo u Koruškoj

Po umirovljenju zadnjega dvojezičnoga sudca Franca Boschitza ljetos i brojni pismi zastupničtva slovenske narodne grupe je ministrica pravosudja Anna Sporrer sada najavila, da se je moglo najti rješenje. Kot je rekla, imaju Slovenci – Hrvati bi imali isto pravo – pravo korišćenja svojega jezika pred sudi. Kotarske sude Borovlje (Ferlach) i Celovac da ćedu se spojiti, a Pliberk i Železna Kapla da ćedu biti uključeni u Velikovec (Völkermarkt). Na ovi dvoji mjesti da će se urediti kompetencijski centar za slovenski jezik, a naticatelji sa znanjem na obadvi jeziki ćedu kod iste kvalifikacije dostati prednost, tako Sporrer.

Stalna konferencija i HKD pozdravljaju mjere

Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću pozdravlja nove mjere ministric. U otvorenom pismu potribuje organizacije, da se novi forum brzo sazove i da se neka ne prekinu kot je to u prošli perioda bilo slučaj. HKD se u pismu i javlja, da aktivno sudjeluje u procesu izdjelanja novoga zakona. Bernard Sadovnik, predsjednik Stalne konferencije i Skupnosti koruških Slovencev osebujno ističe trud ministrice pravosudja Sporrer za razvijanje dvojezičnoga sudstva, iako novi nacrt još ne pokriva cijelo slovensko područje. On da ali ima povjerenje da će se u budućnosti proširiti na cijeli slovenski prostor.

TG