U jesen napušćaju ose i stršnji svoja gnjazda. Prazne umjetnine se sada vrijeda moru pogledati i odstraniti, da je za drugo ljeto opet mjesta za ove korisne insekte.

Neke živine opažamo samo u neki trenutki kroz ljeto. Ose od toga trenutka u ljetu, kad počinjemo vani jisti odnosno kad imamo velika sadovna stabalja puna slatkoga sadja. Onde se bar kod mene u vrtu pojavljuju i stršnji. Od malih nog me fascinira, kako stršnji na sinokoši med hruškami lovu ose. Pol kilograma drugih insektov ubija ovakovo pošteno gnjazdo stršnjev svaki dan.

Ako človik nije alergičan, po mojem mišljenju ne bi smio imati ništ protiv ovih susjedov u vrtu. Znam, da nam se obično bolje vidu druge živine i da rado podilimo živine u dobre i čemerne. Ča čuda ljudi zabi: jedni ne moru prez drugoga, a dalje mišljeno: I mi ne moremo živiti samo s timi „dobrimi”. Ča ljudi isto jako rado zabu: Ose su i važni oprašivači na protuliće – ar pčele nisu jedine, ke znaju nositi pelud od jednoga do drugoga cvijeta i ovako nam omogućuju našu hranu.

Ose i stršnji – ali i nekoliko divljih pčel – se rado nastanjuju u driveni škadnji, pod kakovimi lopami ili pod krovom na neizgradjeni podi. Po ljeti more učeno oko onda gledati redovitiji promet iz nekih dijelov krova. Gdo se poufa, ta more onda jur po ljeti istraživati pode i iskati gnjazda. Ose i stršnji obično nisu agresivni. Obično pravoda znači, da to ne valja za svaku situaciju: Ne izazivajte je, nikad ne pušite na nje ili mašete rukami.

Zapravo bi se morali diviti ovim živinam. Ovakovo osinje ili stršanjovo gnjazdo je pravo arhitektonsko čudo: krhko, koč ogromno, koč malo u različni farba i obliki.

Ča čuda ljudi ne zna, ose i stršnji ne preživu zimu. Kraljice se po zimi shranjaju i stvaraju na protuliće novi roj, ostale pčele i stršnji umiraju. Neka gnjazda su sada u septembru jur prazna, druga ćedu se još sprazniti. Vrijeda je ada pravo vrime, da si pogledate ova prirodna čuda i prekrasne umjetnine. Nožem morete odrizati gnjazda, čuda puti se inako jur raspadju. Materijal je prirodni materijal i spominja na papir. Po točnom pregledavanju je morete vrći na kompost, a ose i stršnji imaju kljetu opet mjesta za novi stan.

Tereza Grandić