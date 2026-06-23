U okviru petoga jubilarnoga projektnoga dana su mogli organizatori pozvati dicu iz Bizonje do Petrovoga Sela u Hrvatski Židan, kade su ujedno i održali dičje shodišće kod Putujuće Celjanske Marije.

Hrvatski Židan - Na inicijativu Zbirke sakralne umjetnosti u Madjarskoj na čelu s direktorom Andrijom Handlerom i Kristinom Pantos čuvarničarkom u Prisiki su i ovo ljeto mogli prirediti projektni dan. Ovo ljeto su se pozivu odazvala dica iz čuvarnice iz Bizonje, 1. i 2. razred osnovne škole iz Kemlje, dica iz čuvarnice i školari istih razredov iz Petrovoga Sela i kot domaćini su bila dica iz čuvarnice iz Prisike i Hrvatskoga Židana, a naravno je četverorazredna osnovna škola isto bila zastupana iz Hrvatskoga Židana.

Organizaciji se je i pridružila farska zajednica Hrvatskoga Židana, ki su od dolaska dice podvarala goste s ukusnimi kolači i soki. Na početku priredbe je Kristina Pantoš mogla pozdraviti sudionike, i naravno je s velikim veseljem najavila dičje shodišće Putujućoj Celjanskoj Mariji, ko je sigurno izazovno u krugu ovako male dice, ali i nešto posebnoga, kad do sada kod Putujuće Celjanske Marije su bili nek odrasli hodočasniki. Skupno u prošeciji su krenuli prema crikvi uz muzičku pratnju Židanskih zvjezdic. Kod ognjobranskoga stana su je čekali zastupniki fare s kopijom Putujuće Celjanske Marije, ku su predali onda učiteljicam i čuvarničarkam iz drugih sel odakle su došla dica. Po svetačnom ulazu u crikvu je kantor Balaž Orban Marijanskom jačkom pozdravio goste. Pred svetom mašom je isto u ime organizatorov pozdravio dicu i pratitelje Andrija Handler direktor muzeja i Kristina Pantos čuvarničarka i kot domaćica dana. Svetu mašu je predvodio farnik László Dömötör. Uz orgula su tamburaši olipšali svetu mašu a na kraju je dr. Šandor Horvath dici govorio o značenju Putujuće Celjanske Marije.

Posebna i jako ganutljiva točka je bila po svetoj maši, kada su sudioniki dičjega shodišća u pratnji tamburašev otpjevala serenadu kot pozdrav bivšemu farniku Štefanu Dumoviću, ki nažalost zbog zdravstvenoga stanja nije znao biti nazočan. Potom su dica išla opet u Kulturni dom, kade je je čekao ukusni objed a na velikom vrtu seoske hiže dodatno igračke i prezentacija živin. Osnovnoškolska dica iz Kemlje su pokazala splet tancev na veliko veselje drugih, a potom su mogla dica opustošeno početi igrati i uživati o dodatnoj ponudi ovoga dana. Po ukusnom objedu, ku su servirali pomagači farske zajednice i roditelji su neki još dodatno prošli pogledati najnoviju atrakciju Hrvatskoga Židana a to Židazoo - privatni zoološki vrt.

Ingrid Klemenčić