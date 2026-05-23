Tamburaško i jačkarno društvo Zelenjaki su pozvali na dvadesetu obljetnicu utemeljenja. Po planu su željili prirediti koncert u parku ali zbog vrimenskih neprilik su organizirali u seoskoj krčmi Fabijanić.

Gerištof – U nabito punoj seoskoj krčmi, ka je nudila sklonišće Zelenjakom i ljubiteljem tamburaške muzike, je bio održan jubilarni koncert. Na početku koncerta je Rafaela Kuzmić predsjednica Zelenjakov pozdravila nazočne na hrvatskom a Verena Fischer-Poosch na nimškom jeziku i ujedno su pozdravile zastupnike općine, Hrvatskoga kulturnoga društva, fare i prijateljskih društav.

Cijeli program je bio podiljen u tri dijele. U prvom su Zelenjaki predstavili u Gerištofu obljubljene narodne jačke neke u izvedbi Bertija Kuzmića: Ako sam, neka sam, Zagledal sam tri divojke, Nasred Gerištofa, Imala sam muža, Blatna je sva ulica, Ni pri nas takove žene, Znaš ti mila kad si moja bila, Izvana Gerištofa, Jako j blatna naša Gerištofska cesta, Nasred sela, Klinčac je spal kod rožice i Uz potočić sam se šetao. Kako je rekao muzički peljač Feri Fellinger, ki je ujedno i na koncertu razlagao publiki nastajanje i značaj jačak, je Fran Kurelac jur u 1830-i ljeti bio u Gerištofu i zapisao je bezbroj narodnih napjevov, ke su mu Gerištofci otpjevali.

Po bloku narodnih jačak je Rafaela Kuzmić intervjuirala muzičkoga peljača. Od ovoga intervjua su nazočni doznali da je Feri Fellinger u zadnjih dvadeset ljet bio zvana jednoga nastupa svaki put nazočan. On je priznao, da je imao viziju kada je slušao praoce i pramajke, a to stare Gerištofce jačiti, da ovo veliko bogatstvo i kulturno jerbinstvo dalje daje mladjoj generaciji. Nažalost jur u većini pokojni ljudi su ončas njemu otpjevali prik dvisto jačak. Ove jačke kako je je on imenovao „balzam za dušu i tijelo” je on snimio, napisao i katalogizirao.

Po ovom intervjuu je slijedio drugi dio programa s modernimi jačkami: Djevojka sa sela, Plava košulja, Plovi mala barka, Sad kad došla si, Tako lako se j’ zaljubiti, Volim i postojim, Kunci, Dajem ti rič i Zelene oči. Med ovimi jačkami je isto predsjednica Zelenjakov peljala intervju a to s Gizelom Čenar, ka je pred vrime koronapandemije preuzela učenje narašćaja tamburašev ki su jur čvrsti stupi orkestra. Kako je rekla umirovljena profesorica hrvatskoga jezika i peljačica Panoncev je to bio čas kada su bili jako željni mladi vježbati i učiti a niti koronapandemija nije mogla zaustaviti ov elan mladih.

Tako zna u tri točka opisati cijelo djelovanje Zelenjakov: prvo veliko veselje kod igranja; drugo da su zastupane sve generacije od najmanjih do najzrelijih i na zadnje kot treto da nje početniki jur igraju med Zelenjaki.

Zelenjaki su okrunili ov jubilarni koncert s tretim blokom, kade su pozvali na pozornicu sve bivše člane i Mini Zelenjake, na ke je Feri Fellinger jako gizdav. Oni su počeli s vježbanjem lani u oktobru pod peljanjem Viktorije Binder. Tri od najmanjih: Rafael Ruisz, Jana Hipsag i Hanna Hedl su s tamburaši otsvirali jačku Zdola va dibokom a solopjevačica je bila Elis Liebentritt. Kod završnih jačak s narodnimi jačkami su svi akteri skupa jačili na veliko veselje publike ki su stojeći i velikim božanjem prosili još bis.

Na kraju dvi ure dužičkoga programa ki je friško odletio su se Zelenjaki zahvalili svim, ki su pomogli kot sastavljanja jubilarne brošire, na koj je omotnu stranicu napravio Franjo Kröpl. Uz to su se zahvalili i Zorici Tóth za stručno sprohadjanje s kamerami na svakoj priredbi. Isto tako su se zahvalili svim članom obitelji tamburašev za pomoć. Od prijateljskih društav su čestitali od Hajdenjakov Doris Ferenczy i Jelka Perušić a u ime Mlade inicijative Mjenovo i Brezovcev Max Janković i Katica Zvonarić.

Ingrid Klemenčić