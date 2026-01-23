Kih 1300 ljudi je na ljetošnjem 79. Hrvatskom balu u Parkhotelu Schönbrunnu zatancalo pod geslom Grad:išće, kako je i Foklorni ansambl Kolo Slavuj nazvao svoje začarujuće otvaranje.

Beč – Ako se u ime savezne zemlje po koj su nazvani gradišćanski Hrvatice i Hrvati meće na pravilno mjesto dvotočka, nastaje pitanje, ča grad zapravo išće. Ovu igru riči si je izmislila Lidija Novak od balskoga teama. Pokidob je bal ljetos po nekoliko špecijalni virtualni i potom medjunarodni izdanji opet došao „domom“ je ovo geslo o ovisnosti i skupnosti grada i Gradišća bilo mjerodavno za oblikovanje ovoga jur 79. Hrvatskoga bala u Beču.

Kroz večernji program su ljetos peljali Uzlopka Agnes Jagšić i Bečan Mitja Milošić, ki sa svojimi korijeni u južnogradišćanskom Bandolu, zatvara i kopču gradišćanskohrvatskoga prostora. Mladi moderatorski duo mogao pozdraviti brojne goste. Po procjeni balskoga teama je ljetos naime već od 1.300 gostov, već nego na prošli izdanji. Mjesta su jur u decembru bila rasprodana, a i lista časnih gostov bila je ljetos prilično dužička.

I Kolo Slavuj uspješno iskao

Kot svako ljeto je goste na ulazu, kasnije u sektbaru, a na polnoć još jednoč u salonu Marije Terezije, pozdravila tamburaška grupa iz Gradišća. Ljetos je to bila Tamburica Vorištan, ka se i svojimi osebujno lipimi nošnjami istače. I otvaranje je ljetos ostalo kod folklorne skupine, a to kod Kolo Slavuja. Ansambl, ki djeluje unutar Hrvatskoga centra u Beču ljetos svečuje 55. obljetnicu postojanja, ko seže najzad uprav na Hrvatski bal 1971. ljeta. Umjetnički team oko Filipa Tyrana, Štefana Novaka i Lidije Novak je odgovarajuće geslo isto iskao stil i stilistiku i skrojio putovanje kroz jur postojeći repertoar do sasvim novih točak: Od dvoglasnoga jačenja, prik koreografiranoga narodnoga tanca u ženski i mišani formacija, do klasične balske kvadrilje, swinga – svečano pojačano od big benda – i konačno elektrodijela uz jačku Imala sam miloga u obradi Rubena Gludovca – Kolo Slavuj je ovim otvaranjem prez nošnje presenetio svoje vjerne obožavateljice i obožavatelje i modernim pristupom pridobio morebit koga-toga novoga.

Raznolika muzička ponuda

Inspirirano od ovoga veselja prema tancu, su gosti odonda do samoga konca bala mogli uživati u raznolikoj i vrlo bogatoj ponudi muzike. U glavnoj dvorani je ljetos jur tradicionalno otvarao big bend Sigi Feigl repertoarom za klasično tancanje, a izminili su se ljetos po dugom času opet jednoč s PAX-i, jur ljeta dugo sastavni dio muzičke ponude na Hrvatskom balu, ki su garantirali puni parket do zadnje ure. Ljubiteljice i ljubitelji opušćenoga tancanja su ljetos bili u dvorani Austro-Ugarska, kade su petroviske Koprive kot i gosti iz Italije Kroatarantata publiki dobro zakurili.

Člani Kroatarantate su pravoda i orkestrirali obljubljenu moliškohrvatsku kvadrilju po polnoći. Točno na polnoć imaju u zadnji ljeti mladi sastavi mogućnost da se predstavljaju. Ljetos je to bila grupa Idemo, ka pokaže narodnu muziku u novom ruhu. U malo mirnijem salonu Marije Terezije su duo KaRo, Karin Gregorić i Roman Prikosović, i Cimbalovka bratov Kuštarovcev pozvali na slušanje i tancanje. A kot svako ljeto se je u baru skrbio DJ Olinclusive za pravi sound.

Mjesto sastanka i veselja

Hrvatski bal Beč se smatra važnim mjestom shadjanja i povezivanja Hrvatic i Hrvatov iz bliza i daleka. Tu ponudu su ljudi i prihvatili se družili na brojni bari, igrali za dobru svrhu roulette, slikali se za spominak i za čuvarnicu Vivericu ili se poufali u dobitak ekskluzivne ponude. Za vjerne goste je vjerojatno jur sada vrime, da misli na dojduće izdanje. Za jubilarni 80. bal, kljetu 16. januara, imaju jur čuda idejov, tako predsjednik bala Petar Tyran. Gosti da smu biti znatiželjni.

TG