Na vikend su nepoznati počinitelji pomazali osam seoskih tablov u oklici Pliberka i Železne Kaple i prekrižili slovenska imena.

Pliberk/Železna kapla – U Koruškoj su na vikend premoljali ukupno osam seoskih tablov na dvojezičnom prostoru. Jedna tabla sliši općini Pliberk, drugih sedam se nahadja na području Železne Kaple. Tri table su zbog veličine prostora stopr u pandiljak upamet zeli. Table su dostupne na jednoj ruti u odaljenosti od 25 minut. Policija pretpostavlja, da je govor o jednom ili već počiniteljev, ki poznaje regiju.

Table u blizini Peršmana

Sve uškodjene table se nahadjaju u blizini muzeja Peršman, ki je od sporne policijske akcije u juliju ovoga ljeta u središću pažnje. Peršmanov dvor da se nahadja otprilike u sredini pomazanih tablov. Novine Der Standard citiraju pravobranitelja Rudija Vouka, ki veli „da se more samo teško misliti, da je to slučaj. To nisu sela, kuda slučajno prohadjaš.” Ov tajedan u četvrtak je Ministarstvo za nutarnje posle najavilo izvješćaj komisije za dogodjaje na Peršmanovom dvoru u juliju. Izvješćaj bi tribao biti gotov koncem septembra i je bio onda odrinut na termin u oktobru.

Reakcije austrijske i slovenske politike

Policija da je polag Standarda jur dostala prve upute o činu. Table su pregledane i opet očišćene. Na svi tabla da se je koristila ista farba. Kotarska organizacija FP-a Velikovec/Völkermarkt je raspisala nagradu od 1000€ za upute, ke bi mogle peljati do počiniteljev i izjavljuje, da je ov vandalizam ciljana provokacija za miran suživot.

Za SP se javila govoračica za narodne grupe Pia Maria Wieninger: „Dvojezične seoske table su već nego cestovne table. Vidljivi su znak identiteta i priznanja naših narodnih grup. Table pokazuju, da Koruške Slovenke i Sloveni slišu Koruškoj i Austriji i imaju svoje ravnopravno mjesto.”

Jur na vikend su političarke i političari kot šef SP-a Andreas Babler, ministar nutarnjih poslov Gerhard Karner (VP) ili ministrica vanjskih poslov Beate Meinl-Reisinger (NEOS) osudili čin. Za narodne grupe odgovorna ministrica Claudia Plakholm (VP) izjavila je: „Gdo pomaže dvojezične table, ta ne čini samo materijalnu škodu, nego škodi i to, zač stoju, naime naš suživot i svist, da je naša zemlja prik generacijov skupa rasla.”

Slovenska ministrica vanjskih poslov Tanja Fajon je pismeno izjavila, da su pomazane table ponovno izražaj intolerancije prema slovenskoj narodnoj grupi u Austriji. Austrijska kolegica Meinl-Reisinger je nato pisala na X-u, da ovakovi ekstremistički čini nimaju mjesta u austrijskom društvu i je naglasila zalaženje za neograničeno čuvanje prav narodnih grup.

Miran suživot?

I zastupnice i zastupniki austrijskih narodnih grup su komentirali ove čine vandalizma. Klub slovenskih študentic*ov u Beču vidi pomazane table u cijelom redu činov u dugoj povijesti antislovenske diskriminacije i su za nje potvrda, da su demonstracije u okviru 10. oktobra ili povodom ljetošnje 70. obljetnice Državnoga ugovora i danas još potribne. Za KSŠŠD je slučaj i znak za to, da je „miran suživot” u Koruškoj čuda puti samo satira.

Predsjednik Narodnoga savjeta koruških Slovencev, Valentin Inzko, potribuje u svojoj izjavi daljnja istraživanja, da bi se mogla prepričiti eskalacija i spominja, da je i 15 ljet po kompromisu oko seoskih tablov nadalje čuda znakov, ke još čekaju na dvojezičnost.

Centar za austrijske narodne grupe isto osudjuje slučaj i poziva političke stranke, da kažu jasan znak protiv intolerancije i vandalizma. Pomazane table da su napad na miran suživot med austrijskimi narodnimi grupami.

TG