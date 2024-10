Komu se na jesen već neće djelati u vrtu, ta more berbu odrinuti i u divlju prirodu. Na jesenski šetnja se naime moru isto sabirati različno za zimu.

Jesen je i poziva na zadnje zadaće pred zimskim mirom. Ali i jesen je i vrime za prve dane s čajem pod toplom dekom. Komu niti za jedno niti za drugo nije, tomu preporučujem dužičku šetnju kroz prirodu. Temperature su još ugodne, lišće dočara oči u svi mogući farba, a priroda daruje još zadnje dare pred zimom. Ovakove šetnje se nudjaju za sanjarenje o mogući budući vrtljarski projekti (onda kad vam se volja vrne) i pred svim more namjestiti naporno kupovanje. Jesenske šetnje ada obavezno potribuju, da si zamite vrićice sa sobom. Tako je ljetos dobro ljeto za orihe i kostanje. Ako se ne poufate sabirati orihe pod drivi, ke vam ne slišu, pitajte vlasnike. Postoju još i aplikacije kot na primjer mundraub, ke prikazuju mjesta kade se smi brati. Nažalost ne postoji preveć upisanih mjest u Gradišću. Jesen nudja ali i druge „divlje“ plode kot su to sadja različnih divljih busov. Trnjice, glog ili šipak se moru najti na svitli lugi i s malo sriće još med lapti. Trnule se najbolje beru po prvom mrazu. Pred tim ostavljaju čudan okus na jeziku. Alternativno se moru doma smrznuti, ali to obično ne funkcionira tako dobro kot prirodan mraz. Glog nudja sada isto svoje plode. Od njega se moru načiniti različne tinkture za jačanje srca. Trnule i glog se ne moru ili se neka ne u veliki količina jidu prisni. Ljudi se tribaju isto stopr navikavati na okus.

Druga je stvar kod, po mojem mišljenju, kralja jeseni: šipak. Iako je i prisni okus šipka ča za one, ki rado kušaju, osebujno kisele stvari, šipak se more u kuhinji korisiti na različne načine: predjelan u marmeladu, kao dodatak u octu ili jabukovom musu ili jednostavno sušen za čaje i jutarnje müslije. Dok ljudi glog ili trnule samo teško prepoznaju, šipak se da lako prepoznati i je se skoro ne more zaminiti. Ča čuda ljudi naime ne zna, šipak nije posebna vrst nego jednostavno plod ruže. To znače svaki plod ruže se more jisti. Pravoda se razlikuju po veličini i okusu, ali pogrišiti se ne morete. To je i uzrok, zač su neki šipki duguljasti i tanki, drugi opet obli i debeli, zač su neki narandžasti, a drugi opet škuročrljeni.

TG