Remušev dvor je prošlu subotu pozvao opet na svoj tradicionalni Dan otvorene pivnice oko Martinje. U fokusu je ljetos stalo mlado vino uzlopske vinarije, ko je dostalo nove ime.

Uzlop – Jur po 21. put je obitelj Jakšić ljetos pozvala oko gradišćanskoga zemaljskoga svetka Martinje, na blagoslavljanje mladoga vina u obiteljsku vinariju Remušev dvor u Uzlop. Prošlu subotu, 15. novembra je tako opet brojna publika slijedila pozivu i ne samo uživala u bogatoj vinskoj ponudi nego i šarolikom muzičkom programu.

Vrhunac ljetošnjega „Dana otvorene pivnice” je tako bio naravno svetačni akt u pivnici vinarije. Uz znatiželjne pohodnice i pohodnike su tako mogli pozdraviti i neke časne goste, na čelu s uzlopskom načelnicom Margit Wennesz-Ehrlich kot i Martinom Milederom, ki je zastupao seosku vice-načelnicu. U okviru emocionalnoga govora je gospodarica stana Doroteja Jakšić pogledala najzad na prošlo ljeto i pri tom i istaknula posebne vrhunce, kot su to bili na primjer dobitak u naticanju Salon, najoštrijem austrijskom vinskom naticanju, sa svojim vinom Chardonnay Steinnelke ili Newcomer Award za mladoga šefa vinarije Franca Jakšića ml. sa svojim Zelenim veltlincem. Kot je on zatim istaknuo more obitelj Jakšić biti zadovoljna s ljetošnjim vinskim godišćem - ča se tiče kvaliteta ali i kvantiteta: Ljeto je naime bilo relativno mokro, ali ne pre vruće a trgadba se počela skoro dva tajedne kašnje nego u lanjskom 2024. ljetu.

Novo ime za mlado vino

Mladi Remus je bilo ljeta dugo ime, pod kim je bilo mlado vino Remuševoga dvora širom Gradišća i prik zemaljskih granic poznato. Kot je razložio gospodar stana Franc Jakšić su se ljetos ali odlučili ga preimenovati. Pokidob se mlado vino rado rivlje u jedan kutljac i se tvrdi da se ne more dugo pit, je obitelj Jakšić kanila minjati ovu staromodnu reputaciju i mu dati novi suvrimeni imidž - ča im se je s imenom Oh! Remus svakako ugodalo.

Po blagoslavljanju mladoga vina, ko je izvršio farnik Željko Odobašić u muzičkoj pratnji Tamburice Uzlop kot i Dua Tyrol su gosti u gveljbi kot i vinskom skladišću onda mogli degustirati vinsku ponudu obitelji Jakšić. U pivnici - kade su pohodnice i pohodniki mogli kušati još i direktno iz tankov - su zvana toga dostali prvi dojam ljetošnjega godišća.

Osebujno obljubljen je ov put bio ali naravno Oh! Remus. Uza to je publika mogla uživati nastup uzlopskih tamburašic i tamburašev kot i narodnih austrijskih melodijov tirolskih muzičarov a navečer su onda preuzele Lole pozornicu i se skrbile za veselo i raspušćeno raspoloženje daleko u noći.

