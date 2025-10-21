Jabuke morebit već nisu najzanimljivije sadje u vrtu, zato ima bar u naši kraji najzanimljiviju povijest i važnu funkciju za mnogovrsnost…

Gdo je koč iskusio na vlašćem nepcu razliku med kompotom od mašanskih i delicija, jio u februaru još čisto sočnu pogačomu iz drivene kise ili jur u juliju zgrabio prve gravensteinere, toga se obično inako već ne mora osvidočiti.

Ča su za neke samo imena nekih plemićev, čudnih izgledov i dalekih destinacijov, su za druge najobljubljenije sadje. U vrime kad su indijanske banane i masline glavne teme vrtlarskih magazinov, triba se koč-toč vrnuti i do najobičnijega sadja u našoj regiji – jabuka.

Gdo dandanas kupuje jabuke u supermarketu, ta pozna tri vrste: črljene, žute i zelene. Gdo kupuje u mali bio lodna, poznat će morebit par već. A gdo se još zna spomenuti 70 ljet najzad, ta će poznati bar duplo toliko.

U Austriji je koč bilo kih 3000 različnih sortov jabuk. A to je imalo i svoje uzroke. Neke jabuke su osebujno rano ozrejale, druge su osebujno dugo držale, neke su se prešile, neke su bile tako velike, da su se rado zele za masnice, neke su kasno i neke rano cvale. Danas ima znanost i druge odgovore. Ovakove nešpricane jabuke sadržavaju različne bakterije, ke godu črivu odnosno probavi, svaka jabuka na svoj način. Velika jabukovoga stabalja su mjesta plodne bioraznolikosti i moru još i uticati na rasline okolo sebe.

Morebit to drugi inako vidu drugačije, ali ako ja gledam na sinokoš, ne mislim automatski na kulturu i na jezik. Otkad sam se upustila u iskanju imen jabukovih sortov, dostao je ov svit još dodatnu super zanimljivu razinu.

Ali najzad običnomu vrtu: Zač ada imati pet sortov u vrtu? Jednostavno: Sastavite si jabuke, ke rodu od julija do kasnoga oktobra, ke držu do aprila, ke se daju prešiti, sušiti, predjelati u mus, sok i ocat i pravoda ke imaju najzanimljivija imena i farbe i oblike. Uvijek ćete imati veselja je gledati, svaki dan ćete moći jisti jabuku (znate ovu poslovicu) i doprinosit ćete mnogovrsnosti. Mali tip sa strani: Sad je zvana toga i jako dobro vrime za posadjenje.

